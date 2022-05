Steffen Müter verantwortet in der DACH-Region Fujitsu Services

Steffen Müter heisst der Head of DACH und Vorsitzende der Geschäftsführung bei Fujitsu Services (FS). Die Business-Sparte war Anfang April im Rahmen einer Umstrukturierung entstanden, als die früher 3 operativen Gesellschaften auf die Fujitsu Technology Solutions (FTS) und FS konsolidiert und die 2 Regionen Central & Eastern Europe zusammengefasst wurden.

Laut einer Mitteilung wird der 43-jährige Müter als DACH-Chef von FS auch "die Unternehmensfunktionen Services Sales & Consulting, Business Application & Consulting Services sowie Service Delivery" verantworten. Berichten werde er an den CEO der nun vereinten Gesamtregion Europe Paul Patterson.

Müter ist laut Linkedin-Profil vor ziemlich genau 7 Jahren zum Unternehmen gestossen. Er hatte dort verschiedene Funktionen inne, zuletzt als Head of Service Central & Eastern Europe geamtet und unter anderem auch schon den Bereichs Service Delivery geführt. In seiner neuen Funktion soll er nun vor allem "profitables Wachstum" liefern und die Entwicklung zum Cloud-Native- und Digital-Consulting-Partner "mit hoher Geschwindigkeit vorantreiben". Zudem habe er die Kooperation mit den Softwarehäusern und Hyperscalern "deutlich auszubauen", heisst es in der Mitteilung weiter.

Der neue DACH-Chef der FS-Sparte hat seine Karriere 2003 bei Siemens gestartet, wo er zuletzt als CIO der Railautomation im Einsatz stand. 2011 ging er für über 3 Jahre als IT-Chef und Projektmanager zum Krankenbettenspezialisten Stiegelmeyer, um nach einem kurzen Zwischenspiel beim IT-Dienstleister Aravato Systems 2015 zu Fujitsu zu stossen.