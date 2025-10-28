Steuerverwaltung wird Papierformulare vorerst nicht los

Bacs präsentiert Konzept für die Bewältigung von Cybervorfällen
Das Konzept soll allen betroffenen Akteuren aus der Wirtschaft, den Kantonen und dem Bund klar machen, welche Aufgaben ihnen bei einem Angriff zufallen.
Christopher Tighe übernahm die Verantwortung bei Cisco Schweiz in schwierigen Zeiten. Er beobachtet jedoch, dass KI und das Homeoffice viel Momentum mit sich bringen.
Den Schweizer Softwareentwicklern geht es offenbar gut. Sie beklagen zwar eine steigende Mitarbeiterfluktuation, erwarten aber dennoch Wachstum auch über dieses Jahr hinaus.
Die moderne Geschäftswelt hält sich nicht mehr länger an einen Business Plan. Kolumnist Urs Prantl weiss aber, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, in der neuen Welt zu navigieren.