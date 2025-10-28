Steuerverwaltung wird Papierformulare vorerst nicht los

28. Oktober 2025 um 12:52
Foto: ESTV

Unter anderem technische Schulden in der Kernplattform der Steuerverwaltung behindern den Abschluss des Projekts zur Digitalisierung von Steuerformularen.

In der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) biegt ein Digitalisierungsprojekt auf die Zielgerade ein. Mit dem Vorhaben "VSTKR I" sollen eigentlich bis Ende Jahr die Formulare für Verrechnungssteuer, Stempelabgabe, Kapitaleinlagereserven und Steuer-Ruling digitalisiert werden. Laut einem Prüfbericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) ist das Ende zwar in Sicht. Jedoch gäbe es Zweifel, ob ein termingerechter Abschluss gelingen werde.
image

image

