St.Galler Startup startet Pilotprojekt für E-Rezept

Das St.Galler Unternehmen Onlinedoctor, nach eigenen Angaben Marktführer auf dem Gebiet der Teledermatologie in der Schweiz, bietet im Rahmen eines Pilotprojekts neu auch E-Rezepte an. Das heisst, dass Hautärzte und -ärztinnen über die Plattform digitale Rezepte mit einer rechtskonformen elektronischen Signatur ausstellen können. Dabei handelt es sich um eine HIN-Signatur. Die Rezepte verfügen über einen QR-Code, in dem die notwendigen Daten enthalten sind. Ein E-Rezept beinhaltet laut Onlinedoctor die gleichen Informationen wie ein traditionelles Papier-Rezept.

Patienten und Patientinnen können diese E-Rezepte entweder bei Online-Apotheken oder klassischen Apotheken einlösen, sofern diese die technischen Voraussetzungen haben, um die E-Rezepte auszulesen. Für die Pilotphase sind dies gegenwärtig einige Amavita-Apotheken in St.Gallen, Zürich, Luzern, Brugg, Wädenswil und Zug sowie die Versandapotheken Amavita und Sun Store.

Onlinedoctor wurde 2016 vom Dermatologen Paul Scheidegger und den beiden Health-Business-Experten Tobias Wolf und Philipp S. F. Wustrow in St. Gallen. gegründet. Aktuell sind laut Onlinedoctor rund 25% aller hautärztlichen Praxen in der Schweiz an Onlinedoctor angeschlossen. Rund 300 Apotheken bieten die App zur Beratung bei Hautproblemen an. Aktuell ist das Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich tätig und beschäftigt 45 Mitarbeitende.