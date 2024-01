Stillstand bei der digitalen politischen Teilhabe

In St. Gallen, Basel-Stadt und Thurgau kann ein kleiner Prozentsatz des Elektorats seit vergangenem Herbst elektronisch abstimmen. Die E-Voting-Pilotprojekte machen sich auch im Index digitale politische Partizipation ( Digipart-Index ) des Zentrums für Demokratie bemerkbar.

Der Digipart-Index erfasst auf einer Skala von 0 bis 100, inwiefern es in den Kantonen der Schweiz möglich ist, sich digital an politischen Prozessen zu beteiligen. St. Gallen, Basel-Stadt und Thurgau machen verglichen mit dem Vorjahr einen Sprung nach vorne; ersterer ist sogar an der Spitze. St. Gallerinnen und St. Galler haben dem Index zufolge also schweizweit die besten Voraussetzungen zur digitalen politischen Teilhabe.

Viele Kantone haben sich verschlechtert

Während sich einige Kantone wie erwähnt verbessert haben, werden in der vorliegenden Auswertung manche auch schlechter bewertet als im Vorjahr. So ist die Gesamtpunktzahl des Kantons Zürich von 49 auf 45 Punkte zurückgegangen. Vergleichbare Entwicklungen weist die Statistik auch für die Kantone Aargau, Genf, Graubünden, Luzern und Neuenburg aus. In Nidwalden sackte die Punktzahl sogar von 40 auf 14 ab.

Entwicklung des Digitalisierungsgrads der Kantone in den letzten 3 Jahren. Quelle: Digipart-Index

Insgesamt sind die Möglichkeiten aber noch bescheiden. Der Mittelwert beträgt 33 von 100 möglichen Punkten. Auffallend ist dabei der grosse digitale Graben: "Zum dritten Mal in Folge unterscheiden sich Spitzenkanton und Schlusslicht um den Faktor 10", schreiben die Studienautorinnen und Autoren. Die Schlusslichter sind die Kantone Appenzell Inner- und Ausserrhoden, Glarus und Jura. Dies, obwohl Appenzell Ausserrhoden erst kürzlich eine grosse E-Government-Offensive angekündigt hat

Grosser Spielraum für Verbesserungen

Aber auch in der Spitzengruppe sieht die Studie noch viel Verbesserungspotenzial. Es gebe "Spielraum für weitere Entwicklung, "besonders im Bereich der E-Anliegen, wo es momentan nur private Plattformen wie We-Collect oder Petito gibt".

Angesichts dieser grossen Unterschiede sei Vorsicht geboten, dass die kleineren und an Ressourcen schwächeren Kantone nicht abgehängt werden, heisst es weiter. Die Autorinnen und Autoren des Digipart-Index empfehlen eine stärkere Zusammenarbeit der Kantone, sodass "kleinere vom Know-how der grösseren profitieren können".