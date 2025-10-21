Störung behoben, meldet AWS

Wie AWS heute gegen ein Uhr nachts mitteilte, sind die technischen Probleme, welche die Cloud-Services des Unternehmens gestern beeinträchtigten und Kunden sowie Millionen Internet-User weltweit in Mitleidenschaft zogen, im Prinzip behoben worden. Es könne aber noch zu gewissen Verzögerungen kommen, weil einige Services den während der Ausfallzeit aufgelaufenen Backlog abarbeiten müssen.

Laut der kurzen ersten technischen Analyse des Vorfalls wurde die Behebung der Probleme durch einen Dominoeffekt verzögert. Gemäss der Schilderung von AWS bemerkte man gestern Montagmorgen gegen 9 Uhr unserer Zeit erhöhte Fehlerraten und Latenzen in der US-Region East der AWS-Cloud. Diese beeinträchtigten auch globale Services wie IAM oder DynamoDB Global Tables. Nach rund 40 Minuten sei man darauf gekommen, das Probleme bei der Auflösung von DNS-Adressen für regionale DynamoDB-Endpunkte die Störung verursachten.

Die DNS-Probleme konnte man in den nächsten rund zwei Stunden beheben und die Services begannen sich zu erholen. In der Folge stotterten dann aber Subsysteme des Compute-Services EC2, die von DynamoDB abhängig sind. Diese Subsysteme sind für den Launch von EC2-Instanzen verantwortlich.

Als man danach langsam die EC2-Instanzen wieder in Ordnung brachte, führte dies wiederum zu Problemen bei den Health Checks der Network Load Balancer, die Traffic-Spitzen im Netzwerk ausgleichen sollen. Dies führte zu Ausfällen bei Services wie Lambda, DynamoDB und CloudWatch. Erst gegen 19 Uhr gestern Abend hatten die AWS-Technikerinnen und -Techniker auch dieses Problem im Griff.

Auch danach bremste AWS aber noch für einige Zeit Prozesse, beispielsweise den Launch von EC2-Instanzen, um die vollständige Erholung der Services zu erleichtern. Ab rund 22 Uhr unserer Zeit habe man zum Normalbetrieb zurückkehren können, so das Unternehmen.