Störung bei Jira und Confluence hält an

In einer Mitteilung gegenüber 'The Register' schreibt Atlassian: "Während der Durchführung eines routinemässigen Wartungsskripts wurde eine kleine Anzahl von Websites unbeabsichtigt deaktiviert, was dazu führte, dass sie nicht auf ihre Produkte und Daten zugreifen konnten." Man würde "rund um die Uhr daran arbeiten, die volle Verfügbarkeit der Produkte wiederherzustellen".