Stolpersteine auf der Cloud-Reise

Die Cloud sei Treiberin von Innovation und leistungsstarken Technologien wie KI oder Quanten-Computing, schreibt Tata Consultancy Services (TCS). Umso überraschter zeigt sich der Consultant von einer Umfrage zum Thema Cloud, die er in Auftrag gegeben hat. Deren Erkenntnis: Europäische Grossunternehmen investieren nur zögerlich in die Cloud.

Befragt wurden weltweit rund 1000 Führungskräfte von Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Auch 50 Schweizer Führungskräfte nahmen laut TCS an der Studie teil.

Obwohl die Mehrheit (63%) der europäischen Befragten Vertrauen in das langfristige Potenzial der Cloud hat, zeige der Bericht einen Nachholbedarf gegenüber anderen globalen Regionen, schreibt TCS. So räumen 21% der europäischen Grossunternehmen ein, in den vergangenen 3 Jahren zu wenig in diese Technologie investiert zu haben. In den USA (9%) oder dem APAC-Raum (12%) ist dieser Anteil viel kleiner.

IT-Altsysteme und Ausfallzeiten als Hürden

Die Befragten in der Schweiz nennen mehrere "grosse Hürden" für Cloud-Investitionen. Am meisten genannt (je 44%) werden die Sorge vor Störungen und ungeplanten Ausfallzeiten, die Intransparenz der CO 2 -Bilanz der Cloud-Anbieter sowie die Migration von vollständig optimierten IT- oder ERP-Altsystemen. Dahinter folgen Sicherheitsbedenken (18%) und Budgetrestriktionen (11%).

Faktoren wie die Inflation und die widersprüchlichen Vorschriften bei der Datenresidenz – wo die Daten physisch und geografisch gehostet werden – dürfen gemäss Studie ebenfalls nicht ausser Acht gelassen werden. Einige der Befragten sind auch nicht davon überzeugt, dass ihre Cloud-Investitionen ihren Anforderungen entsprechen. Weltweit gab mehr als ein Drittel an, zu viel Geld investiert zu haben.

Cloudstrategie müsste Chefsache sein

Gefragt wurde weiter, wo das grösste Zukunftspotenzial bei Cloud-Entwicklungen gesehen wird. Eine grosse Mehrheit (78%) in der Schweiz gab hier an, in den kommenden ein bis zwei Jahren in KI und maschinelles Lernen investieren zu wollen. Auch für das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen wird ein grosses Potenzial erwartet.

"Eine zukunftsorientierte Geschäftsstrategie braucht daher als integralen Bestandteil eine Cloudstrategie", sagt Rainer Zahradnik, Country Manager TCS Schweiz, zur Studie. Diese zeichne aber ein anderes Bild: Fast ein Drittel der Schweizer Unternehmen gab an, dass Entscheidungen bei der Einführung Cloud-gestützter Innovationen nur oder hauptsächlich von der IT verantwortet werden. Gleichzeitig sind hierzulande zwei Drittel der Meinung, dass für eine einheitliche, unternehmensweite Cloudstrategie die Verantwortlichkeiten zu gleichen Teilen bei Geschäftsführung und IT liegen müssen.