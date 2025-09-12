Strafverfahren zu Zürcher Datenleck-Affäre eingestellt

12. September 2025 um 12:58
image
Foto: Kanton Zürich

Der mögliche Abfluss von sensiblen Daten aus der Zürcher Justizdirektion wird keine strafrechtlichen Konsequenzen haben. Jedoch untersucht eine Kommission den Fall noch.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat ihre Strafuntersuchung zum 2022 aufgedeckten Datensicherheitsvorfall in der Direktion der Justiz und des Innern abgeschlossen. Wie sie mitteilt, wurde das Verfahren eingestellt. Die Vorwürfe hätten sich keiner Person zurechnen lassen oder waren bereits verjährt.
Die Datenleck-Affäre war im November 2022 ins Rollen gekommen. Ein wegen Drogendelikten beschuldigter Mann hatte an einer Berufungsverhandlung vor dem Obergericht Zürich Informationen an Medien und Behördenvertreter abgegeben. Diese enthielten möglicherweise sensible Daten. Die Informationen wollte er vor Jahren von seinem Bruder erhalten haben, der damals im Auftrag der Justizdirektion Computer und andere Datenträger zur Entsorgung oder fachgerechten Löschung erhalten habe.
Daraufhin hatte die Oberstaatsanwaltschaft die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich beauftragt, die fragliche Datenentsorgung strafrechtlich zu prüfen. Gegenstand der Strafuntersuchung war die Frage, ob zwischen 2000 und 2014 vertrauliche Daten durch unsachgemässe Handhabung seitens der Informatik der Justizdirektion oder von ihr beauftragte Personen in Umlauf geraten waren. Dies verneint die Staatsanwaltschaft mit der Einstellung des Verfahrens, wobei die Einstellungsverfügung noch nicht rechtskräftig ist.
Mit der administrativen und politischen Aufarbeitung des Datenlecks befasst sich jedoch weiterhin eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK). Sie hatte der Kantonsrat 2023 eingesetzt. Die Erkenntnisse aus dem Strafverfahren werden laut Staatsanwaltschaft nun der PUK zur Verfügung gestellt.
