Streit um Walliser Gemeinde-Software ist nicht vorbei

Bereits 2017 hatten die grossen Walliser Gemeinden Brig-Glis und Naters nach einer öffentlichen Ausschreibung den Auftrag zur Erneuerung ihrer Gemeindesoftware an das mittlerweile von der Post übernommene Unternehmen Dialog-Verwaltungs-Data übernommen. Dies, obwohl der vormalige Lieferant Ruf Informatik, der 2019 von Axians aufgekauft wurde, eine deutlich günstigere Offerte gemacht hatte.

Ruf wurde ein Verfahrensfehler vorgeworfen, der Anbieter hat das nie angefochten.

Aber Ignaz Andres, der ehemalige Chef des Walliser Ruf-Partners Ocom kämpft gemäss dem 'Walliser Boten' auch heute noch gegen die Vergabe an Dialog an. Nach einem Kontrollbericht vom September 2021 – es war bereits der zweite in dieser Angelegenheit – hatte der Staatsrat die Stadtgemeinde Brig-Glis angewiesen, ihre Beschaffungsverfahren künftig "strikte und vollständig gemäss den gesetzlichen Vorgaben zu prüfen und zu dokumentieren".

Die Anweisung deutet auf Probleme im Prozess hin , aber der Bericht selbst kam nicht an die Öffentlichkeit.

Ignaz Andres hatte eine Herausgabe des Kontrollberichts gefordert, er musste lange darauf warten. Gut ein Jahr später hat er ihn gemäss einem aktuellen Artikel des 'Walliser Boten' nun doch noch erhalten.

"Magere" Überprüfung

Im Kontrollbericht heisst es demnach, die Überprüfung der von der Anbieterin gemachten Angaben durch die Vergabestelle seien "mager, um nicht zu sagen, ungenügend ausgefallen". Es könne zudem festgehalten werden, dass die Stadtgemeinde Brig-Glis "aus Sicht des Kontrollorgans die Angaben der Anbieter nicht vollumfänglich und in der erforderlichen Genauigkeit überprüft" habe, zitiert der Bote. Dies wäre aber angesichts der "möglichen Auswirkungen auf das Evaluationsergebnis" nötig gewesen.

Gewisse Anforderungen der Ausschreibung seien nicht nachvollziehbar. Es mache den Anschein, dass so ein angebotenes Produkt bevorteilt wurde, heisst es weiter.

Mehrere 100'000 Franken

Anders argumentiert nun laut der Zeitung, dass die Stadtgemeinde Brig-Glis durch den Kontrollbericht Kenntnis davon hatte, dass der Anbieter gegenüber dem Auftraggeber falsche Angaben gemacht habe. Demzufolge sei der Vertrag nicht gesetzeskonform und müsse als nichtig erklärt werden, wird er von der Zeitung zitiert.

Die Gemeinden würden mehr zahlen als nötig, so Anders. Über die Jahre wären dies hunderttausende Franken. Er fordere deshalb wie schon vor zwei Jahren die Auflösung des Vertrags mit Dialog. Er wolle ausserdem, dass eine administrative Untersuchung gegen den Stadtschreiber von Brig-Glis eingeleitet wird. Der Projektausschuss unter dessen Leitung habe die Aufsichtspflicht verletzt, sagt Andres.

Vergabe war laut Stadtpräsident rechtens

Für den Stadtpräsidenten von Brig-Glis ist das Thema allerdings vom Tisch. Man habe bereits "nach dem ersten Bericht des Kantons gehandelt und die internen Beschaffungsprozesse und deren Dokumentation angepasst", wird Stadtpräsident Mathias Bellwald zitiert.

Wie auch zahlreiche andere Gemeinden sei man mit der Dialog-Software zufrieden und sehe keinen Anlass, die Zusammenarbeit mit Dialog zu beenden. Ausserdem sei die Vergabe rechtens, schiebt Bellwald nach. "Schliesslich hat keiner der nicht berücksichtigten Anbieter gegen den Vergabeentscheid rekurriert", betont er.