Stromhunger eines neuen Rechenzentrums sorgt für Zoff

Im Kanton Schaffhausen ist Streit entbrannt. Unweit des Rheinfalls will die US-Firma Stack Infrastructure auf rund 8000 Quadratmetern Server unterbringen. Der gigantische Energieverbrauch des geplanten Rechenzentrums wird nun zum Zankapfel. Es soll nämlich bis zu 350 Gigawattstunden pro Jahr verschlingen – das entspricht fast drei Vierteln des Verbrauchs des gesamten Kantons im Jahr 2020.

Dies berichtet der 'Blick', der mit SP-Kantonsrätin Eva Neumann gesprochen hat. Diese moniert in der Zeitung, dass die Baupläne rasch und still bewilligt worden seien. Lediglich 100 Tage musste der RZ-Betreiber demnach darauf warten. "Jede Scheune muss normalerweise länger auf eine Bewilligung warten. Angesichts der Dimensionen und des Stromhungers dieser Serverfarm ist das für mich völlig unverständlich", sagte sie.

Angekündigt hatte Stack Infrastructure sein fünftes Rechenzentrum in der Schweiz bereits im Frühling 2021. Damals hiess es, nach Zürich und Genf soll in der 5000-Seelen-Gemeinde Beringen bei Schaffhausen ein neues Datacenter entstehen und zugleich ein Unterwerk der Schaffhauser Elektrizitätswerke gebaut werden. Die US-Firma warb: Die Schweiz sei nicht nur stabil und liege mitten in Europa, auch Wasserkraft sei reichlich vorhanden.

Gerade der letzte Aspekt sorgt nun aber für Diskussionen. Denn Schaffhausen will offenbar die Wasserkraft des Rheinfalls – ein wichtiges Touristenmagnet – nutzen, um die Server mit der notwendigen erneuerbaren Energie zu versorgen. Das berichtete zumindest der 'Blick'

Regierung wehrt sich vehement

Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen hat jetzt mit einer gepfefferte Mitteilung reagiert, in der sie sich vom "reisserischen" Artikel "Strom-Irrsinn am Rheinfall" distanziert. Das Mass der noch tolerierbaren journalistischen Freiheiten sei überschritten, poltert die Regierung. Sie plane weder ein neues Kraftwerk, noch stünden eine geplante Machbarkeitsprüfung oder eine Gesetzesrevision für die Wassernutzung zur Stromproduktion in einem Zusammenhang zum Rechenzentrum.

Was die Regierung aber einräumt: In den Jahreszielen 2023 des Regierungsrates ist vorgesehen, dass man mit Investoren prüft, ob ein zusätzliches Rheinfallkraftwerk realistisch ist. Und es ist seit 2021 bekannt, dass Stack Infrastructure ein stromhungriges Rechenzentrum in die Nähe bauen will, das auf grosse Mengen erneuerbarer Energie angewiesen ist. In eine Pressemitteilung vom 9. April 2021 wird bereits auf eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde Beringen und der Wirtschaftsförderung des Kantons Schaffhausen hingewiesen.

"Machbarkeitsstudie" auch für die Nutzung der Abwärme

Dort hiess es auch: Ein angrenzender Bürokomplex werde mit der anfallenden Abwärme beheizt und die restliche Abwärme als Fernwärme zur Verfügung gestellt. Nun droht aber laut SP-Politikerin Eva Neumann, dass die Abluft ohne Nutzen in den Himmel geblasen wird – rund 88 Gigawattstunden Strom pro Jahr sollen es sein.

Die Kantonsregierung dementiert dies nicht, hält aber in ihrer Mitteilung fest: "Der Kanton Schaffhausen, die Gemeinde Beringen und Stack Infrastructure sind daran interessiert, dass die Abwärme des Rechenzentrums genutzt wird." Auch dafür soll demnächst eine "Machbarkeitstudie" publiziert werden – obwohl die Nutzung von Abwärme bei vielen RZs eigentlich "State of the Art" ist.