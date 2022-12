Strommangellage - ist Auslagerung in die Cloud die Lösung?

Colocation oder Cloud?

Unternehmen, die auf die eigene IT-Infrastruktur nicht verzichten wollen, diese aber nicht mehr vor Ort betreiben möchten, entscheiden sich für Colocation . Die Stromversorgung ist im Datacenter bestmöglich gesichert und die Server bleiben in der Verantwortung des Unternehmens. Wenn doch eher eine Cloud-Lösung in Betracht gezogen wird, ist die Stromversorgung im Datacenter ebenfalls gesichert, aber Hardware und IT-Infrastruktur werden gestellt. Cloud Services bieten zusätzlich grösstmögliche Flexibilität, um Leistungsparameter auch kurzfristig nach oben oder auch nach unten anpassen zu können. Zudem sind Redundanz-Lösungen deutlich günstiger als im Colocation-Bereich realisierbar. Für Unentschlossene bietet Cyberlink mit Disaster Recovery as a Service (DRaaS) einen cloudbasierten Service, der Daten, Applikationen und IT-Infrastruktur gleichermassen absichert, ohne gleich den produktiven Betrieb in die Cloud auszulagern. Die Datenverarbeitung wird nur im Desaster-Fall in die Cloud verlagert und Mitarbeitende können bei einem Stromausfall im Büro vom Homeoffice aus weiterarbeiten. Auslagerung ja, aber ob Colocation, Cloud oder erst einmal mit DRaaS beginnen, unsere Experten unterstützen Sie bei der Entscheidungsfindung, welche Option zu Ihrem Unternehmen passt.