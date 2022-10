Strommangellage: Wie Schweizer RZs vorbereitet sind

Soeben haben die 3 deutschen IT-Verbände eco, Bitkom und German Datacenter Association (GDA) gefordert, dass angesichts der drohenden Energiekrise Rechenzentren (RZ) bei anhaltender Energieknappheit prioritär zu behandeln sind. Das hat unter anderem ' Heise ' berichtet. Wir haben nachgefragt, wie die Situation einer Strommangellage bei der Swiss Data Center Association (SDCA), die rund 90 kommerzielle RZ-Betreiber vereint, für die Schweiz eingeschätzt wird. Eine Strommangellage ist laut Bundesrat schliesslich neben einer Pandemie die grösste Gefahr für die Schweiz, wobei über Wochen und Monate zu wenig Strom im Lande verfügbar ist.

Zunächst erklärt SDCA-Präsident Sergio Milesi, dass der Verband Mitglied der European Data Center Association (EUDCA) ist, dem beispielsweise auch die GDA angehöre: "So halten wir uns in Europa gegenseitig auf dem Laufenden", erklärt Milesi. Das geschehe länderübergreifend und erlaube Best Practice für ein Land anzupassen und anzuwenden, schiebt er nach.

Weiter verweist er darauf, dass der Bundesrat mit den verschiedenen Arbeitsgruppen aus BFE (Bundesamt für Energie) und WBF (Bundesamt für Wirtschaft, Bildung und Forschung), daran ist eine Verordnung zu den 4 Stufen der Ostral (Organisation für Stromversorgung in ausserordentlichen Lagen) auszuarbeiten. Da dazu erst in den nächsten Wochen die Vernehmlassung starte, seien die jetzigen Ausführungen nur provisorisch, so Milesi weiter.

Die im Auftrag des Bundesrats vom VSE (Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen) ins Leben gerufene Ostral hat ein 4-stufiges Modell zur Bewältigung einer Strommangellage definiert. Neben dem Appel für freiwillige Einschränkung (Stufe 1), den Einschränkungen im Komfortbereich zum Beispiel bei Leuchtreklamen oder Stadionbeleuchtungen (Stufe 2) und der Kontingentierung auf Anordnung des Bundes (Stufe 3) ist darin auch die zyklische, regionenweise Stromabschaltungen für bestimmte Zeitperioden (Stufe 4) festgehalten.

Rechenzentren als Stromlieferanten – aber es braucht Diesel

"Die Datencenter sind gemäss heutigem Wissensstand nicht von Stufe 3 betroffen, solange die Situation nicht eskaliert", erklärt Milesi, fügt jedoch an: "Aber sie sind auch nicht davor geschützt". Einzig die kritischen Infrastrukturen im Gesundheitswesen seien in Stufe 3 geschützt. Allerdings, so der SDCA-Präsident, könnten in den Stufen 3 und 4 die RZs mit ihren Generatoren eine aktive Rolle spielen in der Versorgung von Elektrizität spielen. Das ist insofern interessant, weil die meisten grossen Rechenzentren "bereits mit Regeltechnik für die Synchronisation mit dem öffentlichen Netz ausgerüstet" sind und einige das bereits regelmässig machen, so Milesi.

Wie das genau vor sich geht, hatte Milesi vor Kurzem in einem Bericht für ' RTS ' am Beispiel des RZs von Green in Lupfig illustriert. Die Energieverteilung werde dabei gemäss dem 4-Stufen-Plan von Ostral von Swissgrid kontrolliert und gesteuert. Möglich sei die Stromlieferung der Rechenzentren, weil die vom SDCA vertretenen rund 90 Unternehmen "eine Generatorenkapazität von zirka 300 bis 400MW" haben. Zudem sei zu beachten, dass ein RZ aus Redundanzgründen rund doppelt so viel Strom wie seine Nennleistung generieren kann. Wobei der Verbrauch eines Dieselgenerators etwa 200 Liter pro Stunde und MW beträgt, führt der SDCA-Präsident weiter aus.

Ob und wie die RZ-Versorgung mit Treibstoff sichergestellt ist, war vom SDCA nicht zu erfahren. Immerhin ist klar, dass der Bund Anfang Monat schon Teile der Pflichtlager an Mineralölprodukten, die den Bedarf für 4,5 Monate decken, für einige Wochen freigegeben hat. Zuletzt hatte das WBF in seiner Lagebeurteilung vom 18. Oktober diese Massnahmen mit den Streiks in Frankreich begründet.

Üblicherweise bestehe in den RZ für einige Minuten eine Notstromversorgung mit Akkus, bis die Generatoren laufen. Die können dann je nach vorhandener Treibstoffmenge "mehrere Tage bis Wochen" laufen, sagt Milesi. Die Menge des gelagerten Treibstoffs sei aber von Anlage zu Anlage "sehr unterschiedlich". Jedoch hätten die meisten RZ in der heutigen Situation ihr Treibstofflager vorsorglich aufgefüllt". Zumal dann, wenn die eingesetzten Generatoren auch für einen Dauerbetrieb ausgelegt sind und der Treibstoff-Nachschub gesichert ist, könnten die Generatoren mehrere Wochen laufen. Nur, unterstreicht Milesi, solange die Verordnung zu den 4 Stufen des Ostral ausstehen, seien alle Aussagen provisorisch.