Studie: Auch CFOs finden Digitalisierung wichtig

Für 73% der Finanzchefs hat die Digitalisierung ihrer Abteilung eine hohe Priorität. Zu diesem Schluss kommt die PwC-Befragung " The Digital CFO " unter 522 CFOs weltweit, davon 78 aus der Schweiz.

Heute seien aber viele Unternehmen noch nicht soweit, schreiben die Studienautoren. Die Studienteilnehmer identifizierten dabei das fehlende Know-how sowohl im Management als auch bei Mitarbeitenden als grösstes Hindernis: 40% aller befragten CFOs schätzen das IT- und Digitalisierungswissen ihrer Mitarbeiter als gering ein. Wohl nicht ohne Grund ist dementsprechend Zurückhaltung und Widerstand von Mitarbeitenden, aus Angst, den Job zu verlieren, eine Blockade für Digitalisierungsprojekte.

Geld ist vorhanden, Know-how nicht

An finanziellen oder technischen Ressourcen mangelt es offenbar nicht, im Gegenteil: Knapp die Hälfte der Befragten (44%) rechnet damit, dass das Digitalisierungsbudget weiter wächst – um 10 bis 25%. Auch am Einsatz der CFOs selbst wirds nicht liegen, sofern die Selbsteinschätzung der Wahrheit entspricht: 18,5% ihrer Zeit investieren diese der Studie zufolge in Digitalisierungsprojekte.

Das Geld wird der Studie zufolge investiert, um "Kosten zu reduzieren und durch datenbasierte Analysen die Entscheidungsfindung zu verbessern". Dass dabei auch Tools helfen können, ist augenscheinlich. Bislang setzen nur 25% der Finanzabteilung auf Process-Mining. Während Dashboards der Studie zufolge schon weit verbreitet sind (67%), seien Chatbots und andere KI-Tools (10 bis 20%) für viele Finanzabteilungen noch in weiter Ferne. Noch seltener ist der Einsatz von Blockchain-Technologie (5%).

Die Rolle des CFOs verändert sich

Viele CFOs würden nun vor der Aufgabe stehen, ihre eigene Rolle neu zu definieren, schreiben die Studienautoren. Sie sehen 2 Szenarien: Finanzchefs könnten sich weitestgehend selbst eliminieren, wenn ihr Fokus in den kommenden Jahren "auf administrativen und regulativen Prozessen liegt". Alternativ könnten sie auch an Bedeutung gewinnen, wenn sie durch neue analytische Fähigkeiten ihren CEO besser unterstützen können. Wenig erstaunlich ist, welche der beiden Varianten die Studienteilnehmenden bevorzugen: Eine deutliche Mehrheit geht davon aus, dass der CFO künftig eine wichtigere Rolle im Unternehmen spielen wird.