Studie: Auch Rechenzentren leiden am Fachkräftemangel

Drei Viertel der Firmen im deutschsprachigen Raum (Schweiz, Deutschland und Österreich) hatte in den letzten 12 Monaten mindestens einen Ausfall oder eine Störung in ihrem Rechenzentrum. Das zeigt eine Studie zu den "Herausforderungen und Strategien im Rechenzentrum" des Schweizer IT-Dienstleisters Technogroup.

Als häufigste Ursachen für Ausfälle nannte fast die Hälfte der betroffenen Firmen defekte Hardware (42%). Aber auch Cyberattacken waren Gründe für RZ-Aussetzer (21%). "Für Unternehmen, ihre Produktion und ihre Services sind stabile Rechenzentren essenziell. Blickt man aber auf neuere und wachsende Herausforderungen wie die Verfügbarkeit von Hardware und Fachkräften, wird deutlich, dass Unternehmen ihre Technologie und ihr Know-how auf unterschiedliche Szenarien vorbereiten sollten", meint Arnd Krämer, Geschäftsführer von Technogroup.

Eine der grössten Herausforderungen in den Rechenzentren sei der Mangel an IT-Experten. Die Zahl der Mitarbeiter, die für den Betrieb der weltweiten Rechenzentren benötigt werden, werde bis 2025 von rund zwei Millionen auf fast 2,3 Millionen ansteigen, hiess es in der Studie zur Personalsituation in RZs des Uptime Institutes in Seattle.