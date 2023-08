Studie: KI-Einsatz bei Schweizer Banken

Die Hochschule Luzern hat zusammen mit Adnovum und Spitch eine Studie zum Einsatz von KI-Tools bei Schweizer Banken durchgeführt. Hiesige Finanzunternehmen beschäftigen sich schon seit Jahren mit solchen Tools, lange bevor das Schlagwort "generative KI" ins Bewusstsein der Öffentlichkeit getreten ist.

Dementsprechend werden auch hauptsächlich klassische, regelbasierte Tools eingesetzt. Laut den Umfrageergebnissen setzen rund die Hälfte der befragten Finanzunternehmen solche Technologien bereits ein, 46% davon im Kundenservice, 14% im Marketing und 11% für interne IT-Helpdesks. Chatbots werden von über 60% der Befragten eingesetzt. Voicebots gewinnen auch an Popularität, so die Studienautoren, und sind bei 14% der Unternehmen im Einsatz. Ein Viertel der befragten Firmen hat sowohl Chatbots als auch Voicebots in ihre Kundeninteraktion integriert.

Allerdings zeigt die Studie auch, dass die meisten eingesetzten Bots derzeit regelbasiert arbeiten. Das heisst sie können nur Antworten auf vordefinierte Fragen geben. Zudem seien diese Bots auch meist nicht in der Lage, eine Unterhaltung automatisch an einen menschlichen Mitarbeitenden weiterzuleiten, wenn eine Frage nicht beantwortet werden kann, heisst es in der Studie. Die Kundschaft sei dann gezwungen, den Kontakt eigenständig über einen anderen Kanal zu suchen.

Ein Einsatz bei rund 50%, das kann man als halbvolles, aber auch als halb leeres Glas ansehen. Letzteres insbesondere, da diese Tools teilweise schon seit vielen Jahren erhältlich sind. Ihre Inflexibilität dürfte ein Grund dafür sein, dass sie trotz der versprochenen Effizienzgewinne nur zögerlich eingeführt wurden und werden.

Grosses Interesse an generativer KI

Viel mehr Flexibilität und Intelligenz versprechen nun neue KI-Tools, die generative KI im Stile von ChatGPT verwenden. Solche Tools könnten für einen grossen Schub auch bei bisher zögernden Banken sorgen. Offiziell eingesetzt werden sie allerdings noch kaum, gegenwärtig sind es einzelne Angestellte, die solche Tools in Eigeninitiative verwenden. Aber das Interesse ist auch bei den Verantwortlichen gross.

Eine Mehrheit der Unternehmen sehen die automatische Beantwortung von E-Mail-Anfragen von Kundinnen und Kunden (81%) oder den Einsatz in Chatbots (71%) als vielversprechende Anwendungsbereiche von generativer KI. Auch Blogbeiträge oder Social-Media-Posts könnten zukünftig von generativer KI verfasst werden, glauben die Befragten.

Die kompletten Studienergebnisse können auf dieser HSLU-Website bestellt werden. https://hub.hslu.ch/insuranceinsights/ifz-conversational-und-generative-ai-in-finance-studie-2023/