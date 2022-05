Studie: Oh, du böser Datenschutz!

Die europäischen Datenschutzregeln hätten die Anzahl der Apps im Google-Play-Store um ein Drittel reduziert, die Kosten bei deren Entwicklung erhöht und die Einnahmen der Entwickler verringert. Zu diesem Schluss kommt eine internationale Studie von Forschenden der Unis aus Zürich, East Anglia (UK) und Minnesota (USA) sowie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.

Die Forschenden, die Daten von 4,1 Millionen Apps im Google-Play-Store zwischen den Jahren 2016 und 2019 untersuchten, erwähnen zwar die Vorteile der DSGVO punkto Datenschutz, kritisieren jedoch die eingeschränkte App-Auswahl, die sich daraus für Konsumentinnen und Konsumenten ergebe. Zudem hätten Hersteller geringere Einnahmen und höhere Kosten zu beklagen. Die Einführung der DSGVO im Jahr 2018 habe dazu geführt, dass ein Drittel der verfügbaren Apps verschwunden seien.

Wen kümmert die 20. Taschenlampen-App?

Nun mag es sein, dass es tatsächlich teurer ist, eine DSGVO-konforme App zu entwickeln, als eine, die sich nicht um Datenschutzvorgaben kümmert. Aber wichtiger als die Quantität ist doch viel mehr die Qualität. Wen interessiert die zwanzigste Taschenlampen-App, die Zugriff aufs Mikrofon verlangt, denn tatsächlich? Die verschwundenen Apps dürfte, bei aller Liebe für deren Entwicklerinnen und Entwickler, niemand vermissen. Das bestätigt indirekt auch Studien-Co-Autor Michael Kummer gegenüber ' The Register ': "Die verschwundenen Apps haben nur 3% der Nutzung ausgemacht."

Man anerkenne den Nutzen und den Wert der Regulierung von Daten und der Privatsphäre der Nutzenden, aber die DSGVO generiere sehr hohe Innovationskosten auf dem App-Markt, so Kummer weiter. "Das Problem ist, dass der Einstieg in den App-Markt viel weniger attraktiv geworden ist. Und wir sehen viel weniger neue Apps." Das Hauptargument sei, so Kummer im Bericht, dass die Einhaltung des Gesetzes Kosten für einen Entwickler mit sich bringe, der sich vor Inkrafttreten der Verordnung nicht an die DSGVO-Grundsätze gehalten habe.