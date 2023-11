Sunrise sucht IT-Governance-Leitung

Bei Sunrise sollen die IT-Systeme, Prozesse, Richtlinien und Ressourcen "konform, effizient und wirksam" sein. Dies sicherzustellen, ist Aufgabe der Leitung des Bereichs IT-Governance, welche der Telco aktuell sucht. Dieser zählt laut Sunrise-Sprecher Rolf Ziebold aktuell 7 Vollzeitstellen inklusive der Leitungsfunktion.

Die gesuchte Person leite darüber hinaus das Partnermanagement und verwalte die Beziehungen zu strategischen IT-Dienstleistern, heisst es im Job-Inserat. Nicht zuletzt gehöre die Entwicklung und Implementierung von IT-Governance-Themen im gesamten Unternehmen zum Aufgabenbereich.

Gesucht wird eine Person mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Telekomindustrie und Erfahrung in IT-Governance. Explizit verlangt werden fliessende Englischkenntnisse, Deutsch und andere Sprachen seien nur von Vorteil. Der aktuelle Stelleninhaber Paolo Ripamonti hat sich laut Ziebold entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Die Stelle werde besetzt, sobald die oder der dafür am besten geeignete Kandidatin oder Kandidat gefunden worden sei, so der Sprecher.