"Sustainability soll nicht unangenehm, sondern Standard sein"

Die IT-Branche trägt einen mächtigen Anteil zum Strom- und Ressourcen-Verbrauch bei. Das wird sich im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung nicht ändern. Deshalb braucht und gibt es Bemühungen, Hard- und Software nachhaltiger zu gestalten. "Digital Sustainability" ist das Stichwort.

"In den nächsten Jahren wird der Stromverbrauch von IT massiv wachsen", sagt uns Max Körbächer im Gespräch. Manche Schätzungen gehen von einem Anstieg von 2% aus, andere gar von 10%. Körbächer ist Initiator und Mitglied der Technical Advisory Group (TAG) "Environmental Sustainability", die bei der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) angesiedelt ist. Die TAG beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie Systeme gebaut werden müssen, damit sie skalierbar sind, aber trotzdem so wenig Energie wie möglich benötigen.

Oberstes Gebot ist Transparenz

Noch sei man mit den Arbeiten in einem frühen Stadium, erklärt Körbächer. Dazu sei man auf der Suche nach Unternehmen und Projekten, mit denen das Thema aktiv angegangen werden kann. Wichtiges Ziel sei zunächst, Transparenz zu schaffen. Denn es sei, Stand heute, praktisch unmöglich zu exakt zu bemessen, wie viel CO 2e (e für Equivalent) eine Applikation verursacht, die in einer Cloud betrieben wird.

Klar sei vermutlich, dass der Betrieb bei einem Hyperscaler effizienter sei, als mit eigenen Servern. Dann könnte man aber auch einen Schritt weiter gehen und sich fragen, welcher Hyperscaler mit welchem Strom-Mix arbeitet . Der Strom in den Niederlanden sei wohl grüner als jener in Deutschland, wo noch mit Kohle und Gas gearbeitet wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht neu, Forschung in diesem Bereich gibt es seit Jahrzehnten. Gerade für RZ-Spezialisten mag die Frage "ein alter Hut" sein, so Körbächer. Rechenzentren sind auf Effizienz getrimmt und Energie, beispielsweise in Form von Wärme, wird weiterverwendet. In anderen Fragen der IT, etwa wie Software und deren Betrieb nachhaltiger sein kann, steckt man aber noch in den Kinderschuhen.

Warum unbenötigte Dinge nicht einfach abschalten?

Es gibt Ansätze, wie von der Green Software Foundation, die sich der Energieeffizienz von System-Architekturen und Programmiersprachen widmen. Diese Herangehensweise sei sicher nicht falsch, so Körbächer, aber nicht immer sinnvoll. Denn für ein Unternehmen sei es schlicht nicht realistisch, alle alten Applikationen neu zu schreiben. Wie man es von zu Hause kennt, sei es am einfachsten. Dinge, die man nicht benötigt, einfach abzuschalten. Denn Software beziehungsweise die Server, auf denen diese betrieben werden, brauchen Energie, auch wenn sie nicht aktiv genutzt wird, führt Körbächer aus.

Ein weiteres Problem sind Schadstoffe, die im Zusammenhang mit der Hardware-Produktion anfallen, etwa im Wasser. Hier einzusparen, hat einen grossen Impact. Denn in der Herstellung, sei es die Produktion eines Computers oder der Bau eines Rechenzentrums, fallen die meisten Schadstoffe an. Ein Server verbrauche über seine Lebensdauer hinweg weniger CO2, als für die Produktion benötigt wird, führt er im Gespräch aus. Sprich: Hardware sollte länger genutzt werden.

Auch dies ist für Unternehmen nicht immer einfach. Veraltete Hardware kann auch ein Risiko sein. Fallen Systeme aus, steht im schlimmsten Fall auch das Business still.

Klar ist, das Thema gewinnt Momentum und wird relevanter. Als Beispiel kann man das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) nennen. Mit der Revision wurden Grundlagen geschaffen, Nachhaltigkeit bei Beschaffungen der öffentlichen Hand einzubeziehen.

Max Körbächer ist Co-Chair der TAG Environmental Sustainability der Cloud Native Computing Foundation (CNCF), CNCF Ambassador sowie Mitgründer der Firma Liquid Reply, die auf Container-Orchestrierung, Cloud Native Development und FinOps spezialisiert ist. Ausserdem hat er die Kubernetes Community Days (KCDs) in München mitbegründet und wird an der Zürcher Ausgabe der KCDs im Juni auf der Bühne stehen. Die Veranstaltung richtet sich an die lokale Community und soll Gelegenheit bieten, sich zu präsentieren, auszutauschen und zu vernetzen. Es müssen nicht immer die internationalen "Big Player" sein, wie Körbächer sagt, es gebe auch die "lokal Heros" denen man Plattform bieten will.

Für Körbächer sind die KCDs in Zürich auch eine Gelegenheit, um abzutasten, ob er mit dem Sustainability-Thema auf dem richtigen Pfad ist, wie er sagt. Auch wenn er mit "seinem Nachhaltigkeits-Thema" manchmal der Leidige, oder schon fast ein Nervfaktor sei. "Aber Sustainability soll nicht unangenehm sein, sondern zum Standard werden."