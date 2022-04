Swift ist neu an die Hyperscaler angeschlossen

Die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift) hat bekannt gegeben, dass künftig auch über die Public-Cloud-Anbieter Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft auf das Swift-Netz­werk und seine Anwendungen zugegriffen werden kann. Damit erweitere die Genossenschaft den Zugang zum weltweiten Finanz­nachrichten­dienst, so die Mitteilung.

Anstatt über ein gewöhnliches Rechenzentrum wie bis anhin sollen sich die Kundinnen und Kunden von Swift in Zukunft über eine neue Konnektivitäts­option mit dem Netzwerk verbinden können, schreibt der Dienstleister. Die Eröffnung des Cloud-Zugangs soll den Finanzinstituten zahlreiche Vorteile bringen: Von "Senkung der Kosten, höherer Flexibilität, stärkerer Automatisierung und optimiertem Compliance" ist dabei die Rede.

Swift hat dazu mit allen 3 US-Cloud-Anbietern zusammengearbeitet. Mit dem Programm soll auch die Cybersicherheit gestärkt werden: "Wir ermöglichen unserer Community einen sicheren und leichten Zugang zum Swift-Netzwerk auf der ganzen Welt und profitieren von der Leistungsstärke der Public Cloud", erläutert Stephen Gilderdale, Chief Product Officer von Swift die Neuerungen. Nach eigenen Angaben wird der neue Dienst voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022 erhältlich sein.