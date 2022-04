Swiss Infosec schafft ein Beratungsteam für IT-Sicherheit

Swiss Infosec hat ein Consulting-Team für IT-Security geschaffen. Das Unternehmen aus Sursee hat Niklaus Manser als dessen Leiter bestimmt und ihn in die Geschäftsleitung befördert. Mit der Etablierung des neuen Kompetenzzentrums reagiere man auf aktuelle Security-Bedürfnisse im Zusammenhang mit Ransomware-Angriffen, Penetration-Tests oder dem Arbeiten im Homeoffice, heisst es von Swiss Infosec.

Manser leitete bislang das Fachteam IT-Security bei Swiss Infosec. Der Informatiker arbeitet seit 2017 beim Unternehmen und hat den Geschäftsbereich mitaufgebaut, wie es in einer Mitteilung heisst. Seine Karriere begann Manser 2010 bei Credit Suisse im technischen Support und war danach beim IT-Unternehmen Systemnode, dem Übertragungsnetzbetreiber Swissgrid und der Biotechfirma Bachem in der IT-Security tätig. Er hat an der Hochschule Luzern ein Studium mit Fokus Softwareentwicklung absolviert

Swiss Infosec mit Sitz in Sursee ist ein Beratungs- und Ausbildungsunternehmen in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und IT-Sicherheit. Die Firma wurde 1989 gegründet und beschäftigt zusammen mit dem Schwesterunternehmen Swiss GRC rund 65 Mitarbeitende.