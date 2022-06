Swiss Marketplace Group baut über 10% aller Stellen ab

Bei der Swiss Marketplace Group (SMG) kommt es zu einem Stellen­abbau. 70 der 638 Stellen sollen künftig wegfallen. Betroffen sind Mitarbeitende in 7 Betrieben an 5 Standorten. Die Fusion von Scout24 Schweiz und TX Markets habe zu Überschneidungen der Ressourcen geführt. Eine Reorganisation sei unumgänglich gewesen, teilte das Unternehmen mit. Auf freiwilliger Basis biete SMG allen ausscheidenden Mitarbeitenden einen Sozialplan an.