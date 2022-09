Swissbit entwickelt jetzt auch SSDs für Rechenzentren

Swissbit erweitert sein Memory-Portfolio und geht dafür eine strategische Partnerschaft mit dem US-amerikanischen SSD-Spezialisten für Data Center Burlywood ein, teilt das Unternehmen mit. Damit wolle man in das neue Marksegment Rechenzentren expandieren. Ziel sei "die Entwicklung leistungsoptimierter SSDs, die spezifisch auf die Anforderungen und Anwendungsprofile von Rechenzentren wie Big Data, Video-Streaming und Machine Learning angepasst sind".

Die erste, speziell für RZs entwickelte SSD werde Swissbit in Kürze vorstellen. Das Schweizer Unternehmen bringe dafür seine Erfahrung in der Entwicklung industrieller Speichermedien ein. Burlywood entwickle und steuere eine Flash-Management-Architektur bei, die das Anwendungsverhalten auf Controller-Ebene analysiere und auf dieser Basis die Leistung des SSD-Laufwerks auf die Anwendung abstimme.

"Mit Burlywood haben wir einen Partner gefunden, der sowohl den SSD-Markt als auch die realen Anforderungen von Rechenzentrumsanwendungen im Detail kennt", so Matthias Poppel, CSMO von Swissbit, in der Mitteilung. Daraus ergebe sich "die beste Ausgangsposition", um in den RZ-Markt vorzustossen.