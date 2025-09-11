Swissbit ernennt neuen CEO

Swissbit hat Stefan Hofschen zum neuen CEO berufen. Er übernimmt seine Position per 1. Januar 2026, teilt das Unternehmen mit. Mit seiner Expertise in den Bereichen Halbleitertechnologie und Security soll er die nächste Entwicklungsphase des Speicherherstellers und Lieferanten von Sicherheitslösungen massgeblich mitgestalten.

Hofschen kommt von der Bundesdruckerei Gruppe, wo er seit 2018 als CEO tätig war. Zu den früheren Karrierestationen des promovierten Elektrotechnikers gehören Infineon und Siemens. Dadurch ist der Wechsel laut Mitteilung für ihn auch "in persönlicher Hinsicht etwas Besonderes". Swissbit ging 2001 im Rahmen eines Management-Buy-outs aus einem Geschäftsbereich von Siemens hervor – jenem Unternehmen, bei dem Hofschen seine berufliche Laufbahn begann.

"Swissbit vereint als innovatives und führendes Technologieunternehmen hervorragende Expertise in Speicher- und Sicherheitslösungen. Ich freue mich sehr, auf dieser Basis den weiteren erfolgreichen Wachstumspfad des Unternehmens mitgestalten zu dürfen und danke dem Verwaltungsrat für das entgegengebrachte Vertrauen", so der künftige CEO.

Sein Vorgänger Silvio Muschter, der seit 2005 für Swissbit tätig ist und die Leitung seit 2017 innehatte, bleibt dem Unternehmen erhalten. Als Group CTO werde er seine technologische Expertise weiterhin in die strategische Ausrichtung einbringen. "Mit der neu geschaffenen Position trägt Swissbit der zunehmenden Dynamik technologischer Entwicklungen Rechnung und richtet sich noch gezielter an zukünftigen Anforderungen aus", schreibt das Unternehmen.