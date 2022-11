Swisscom bietet direkte Anbindung an AWS-Cloud

Als "erstes Schweizer Unternehmen" biete Swisscom eine direkte Verbindung in die AWS-Rechenzentren, teilt Swisscom einen Tag nach der Eröffnung der 3 RZs des amerikanischen Cloud-Providers mit.

Der Dienst, eine Verbindung ins Rechenzentrum über eine private Glasfaser statt übers Internet, ist indes nicht neu. Seit über zwei Jahren ist das Angebot bereits für die Azure-Clouds in Zürich und Genf verfügbar.

Neu hat Swisscom also auch die 3 RZs von AWS in Lupfig, Glattbrugg und Winterthur angebunden. Der "Enterprise Connect – Cloud Access" genannte Dienst ergebe nur für Kundinnen und Kunden Sinn, die schon Cloudlösungen von AWS beziehen, erklärt der Produktverantwortliche Jan Tschopp auf Anfrage von inside-it.ch.

Die Kundenbeziehung könne auch weiterhin via AWS beziehungsweise bei der Azure-Cloud über Microsoft abgewickelt werden. Swisscom kann das aber auch übernehmen und bietet ausserdem eine sichere Verbindung in die Clouds. Zudem lassen sich auf Wunsch auch die Azure- mit der AWS-Cloud vernetzen, beispielsweise "wenn ein Kunde die Entwicklungs- und die Prod-Umgebung in getrennten Clouds nutzen", erklärt Tschopp.

Dreistelliger Kundenstamm in den nächsten Jahren

Das sei kein Massenprodukt, erläutert Jan Tschopp weiter. Adressiert würden KMU ab 100 Mitarbeitenden. Viele Swisscom-Grosskunden, "die Zahl bewegt sich im höheren zweistelligen Bereich", würden das Produkt ohnehin schon nutzen, sagt Tschopp. Wer das ist, wollte der Manager allerdings nicht verraten. In den nächsten Jahren will der Anbieter einen Kundenstamm im mittleren dreistelligen Bereich bedienen.

Der Preis für die private Glasfaserleitung zeigt indes auch, warum es dafür keinen grossen Markt gibt. Der Listenpreis für die 1-GB-Leistung beträgt monatlich 1600 Franken pro Cloud-Instanz, wer also Azure und AWS anbinden will, zahlt 3200 Franken im Monat. Je nach Laufzeit und Anzahl Vertragsabschlüsse gebe es aber Rabatt, so Tschopp.

Für das Geld erhalten Kundinnen und Kunden einen erhöhten Schutz vor Cyberangriffen, schreibt Swisscom. Zudem biete man dank einer georedundant aufgebauten Infrastruktur einen optimalen Ausfallschutz.