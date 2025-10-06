Swisscom-CEO rechtfertigt Stellen-Outsourcing

Für Swisscom-CEO Christoph Aeschlimann steht der Konzern auch durch die KI-Entwicklungen vor der grössten Transformation seiner Geschichte. "Chancen bestehen darin, Dienstleistungen viel besser und günstiger zu machen und gleichzeitig neue Umsatzquellen zu erschliessen. Das Risiko ist, dass neue Anbieter mit radikal anderen Ansätzen auf den Markt kommen und uns disruptiv herausfordern", sagte er gegenüber den Zeitungen von 'CH Media' (Paywall).

Allein im Jahr 2025 verliere Swisscom in der Schweiz rund 100 Millionen Franken im Telekomgeschäft. In den letzten zehn Jahren sei der Branchenumsatz insgesamt von 14 auf 12 Milliarden Franken zurückgegangen. "Für die Kunden ist das positiv: Sie bekommen mehr Leistung für weniger Geld", so Aeschlimann.

"Wir müssen neue Produkte lancieren"

Für das Unternehmen bedeute das hingegen, "dass wir neue Produkte lancieren müssen – etwa in den Bereichen Cloud, Cybersecurity oder Künstliche Intelligenz. Denn wir wollen wachsen." Andererseits müsse man im Kerngeschäft effizienter werden. Im Gegensatz zur Post würde Swisscom nicht durch Mengenrückgang an Umsatz verlieren. "Im Gegenteil: Wir haben mehr Kunden, bauen das Netz laufend aus und bieten mehr Leistung als früher. Aber die Preise sind tiefer. Darum ist kontinuierliche Effizienzsteigerung seit langem ein zentrales Thema für uns und wird es auch in den kommenden fünf Jahren bleiben", sagte Aeschlimann.

'CH Media' fragte den Swisscom-CEO auch nach den Plänen im Nearshoring. Der Konzern will seine Informatikstandorte im europäischen Ausland weiter ausbauen. In den Niederlassungen in Riga und Rotterdam sollen zusätzliche IT-Stellen geschaffen werden. Dabei sollen auch gewisse Aufgaben in der Entwicklung von der Schweiz ins Ausland verlagert werden.

Noch keine Auslagerung nach Italien

"Wenn Kundinnen und Kunden weniger für Dienstleistungen bezahlen wollen, müssen wir effizienter produzieren. Das erreichen wir, indem wir vereinfachen, gewisse Tätigkeiten einstellen, stärker automatisieren – oder Arbeiten an Orte verlagern, wo sie in gleicher Qualität, aber günstiger erbracht werden können", sagte Aeschlimann dazu.