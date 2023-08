Swisscom hat einen neuen Banking-Chef

Am 1. Oktober erhält der Geschäftskunden-Bereich von Swisscom einen neuen Chef für das Bankengeschäft. Christian Dicke folgt als Head of Banking auf Robert Gebel, der künftig das Softwaregeschäft bei Swisscom B2B verantworten wird.

Dicke bringe langjährige Erfahrung im Banking unter anderem als CEO der Fondsdepot Bank und als CEO der Ecofin Software and Technology mit, heisst es in einer Mitteilung von Swisscom. Der 49-jährige arbeitet bereits seit dem 1. April 2023 im Führungsteam von Swisscom Banking. Er hat an der WWU Münster Physik studiert, an der ETH Zürich promoviert und dort den Master of Advanced Studies abgeschlossen.

Als Head of Banking wird Christian Dicke auch in der Bereichsleitung von Swisscom Business Customers Einsitz nehmen. Er wird direkt Urs Lehner, Chef des B2B-Geschäfts, unterstellt.

Swisscom arbeitet nach eigenen Angaben schweizweit für rund 100 Banken. Die IT-Dienstleisterin übernimmt Teile der Wertschöpfungskette von der Informatik bis zur Abwicklung von Geschäftsprozessen wie Zahlungsverkehr, Anlagen oder Valorendaten.