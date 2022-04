Swisscom investiert in South Pole

South Pole und Swisscom wollen ihre Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit bündeln. Ziel sei es, mit digitalen Lösungen den Klimaschutz zu fördern, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Rahmen der Zusammenarbeit werde Swisscom eine Minderheitsbeteiligung an South Pole erwerben.

Im Februar 2022 gab South Pole bekannt, dass sich Salesforce Ventures und die Holdinggesellschaft Temasek am Unternehmen beteiligt haben. Zuvor war der europäische Investor Lightrock bei South Pole eingestiegen. Über die finanziellen Details der jeweiligen Investments haben die Unternehmen keine Angaben gemacht.

South Pole wurde 2006 als ETH-Spinoff gegründet. Eigenen Angaben zufolge hat das Unternehmen knapp 1000 Klimaschutzprojekte in über 50 Ländern finanziert.

"Wir glauben, dass die Dynamik der Digitalisierung neue Wege für eine schnellere Dekarbonisierung eröffnen kann", lässt sich Swisscom-CEO Urs Schaeppi in der Mitteilung zitieren. Gemeinsam mit Partnern wie South Pole will Swisscom Lösungen für Kunden bereitstellen, die beispielsweise helfen, CO2-Emissionen einzusparen.

South Pole bietet eine Reihe von Dienstleistungen, die Unternehmen bei Klimaprojekten unterstützen sollen. Dazu gehört etwa die Messung der Klimaauswirkungen, Unterstützung bei der Festlegung von Emissionsreduktionszielen oder Investitionsmöglichkeiten in Klimaschutzprojekte. Diese Projekte reichen von nachhaltiger Landwirtschaft, Waldschutz und Abfallmanagement bis hin zu Energieeffizienz und erneuerbaren Energien.