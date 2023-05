Swisscom mit stabilem Jahresstart

Swisscom hat einen soliden Start ins neue Jahr hingelegt. Der Umsatz sank in den ersten drei Monaten leicht um 0,3% auf 2,75 Milliarden Franken. Grund für den leichten Rückgang ist der schwächere Euro.

Der Umsatz mit Telekomdiensten ging insgesamt um 1,2% auf 1,35 Milliarden Franken zurück. Dagegen stieg der Umsatz aus IT-Diensten mit Geschäftskunden leicht um 0,7% auf 291 Millionen.

Auch die Profitabilität blieb robust. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) nahm um 2,4% auf 1,16 Milliarden Franken zu. Unter dem Strich erzielte Swisscom im ersten Quartal einen Reingewinn von 442 Millionen Franken. Das sind 1,1% weniger als im Vorjahr. Der Rückgang sei auf das schlechtere Finanzergebnis zurückzuführen, schrieb der Konzern im Quartalsbericht.

Fixe Obergrenze für Roaminggebühren

Ein aktuelles Vorhaben im Parlament könnte sich künftig in den Geschäftszahlen bemerkbar machen: Der Nationalrat will den Bundesrat auffordern, eine fixe Preisobergrenze für Roaminggebühren einzuführen. Er hat eine entsprechende Motion von Elisabeth Schneider-Schneiter (Mitte/BL) angenommen. Bisher war das Anliegen im Parlament stets gescheitert.

Fernziel müsse es sein, die Roaminggebühren wie in der EU ganz abzuschaffen, so Schneider-Schneiter. Zunächst brauche es nun einseitige Preisobergrenzen für die Endkundentarife beim Roaming. Das geltende Fernmeldegesetz biete dazu die notwendige gesetzliche Grundlage. Bis die Obergrenze eingeführt wird oder die Gebühren ganz abgeschafft werden, dauert es aber noch eine Weile. Die Vorlage muss zunächst noch in den Ständerat; der Bundesrat äusserte derweil eine ablehnende Haltung. Kommt die Vorlage dennoch durch, dürfte sich das künftig in den Umsätzen der hiesigen Telcos bemerkbar machen.

Glasfaserausbauziele etwas höher

Bei den Glasfaserausbauzielen, welche Swisscom im Oktober gestutzt hatte, peilt der Konzern den oberen Rand der Spanne an. Insgesamt solle bis Ende 2025 so eine Abdeckung von etwa 55% der Bevölkerung erreicht werden. Bisher hatte der Konzern von 50 bis 55% gesprochen. Bis 2030 soll dann die Abdeckung auf 70 bis 80% vergrössert werden.