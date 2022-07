Swisscom testet neue Glasfasertechnologie

Als "weltweit erster Telco" hat Swisscom eigenen Angaben zufolge die neue Glasfasertechnologie "50G-PON" in einem echten Netz einer Schweizer Gemeinde zu Testzwecken in Betrieb genommen. An welchem Ort diese getestet wird, verrät das Unternehmen auf Anfrage nicht.

50G-PON ermöglicht Bandbreiten von bis zu 50 GBit pro Sekunde. Dies sei aber nicht der primäre Nutzen, schreibt Swisscom. Die neue Technologie erlaube insbesondere Geschäftskunden eine Flexibilisierung des Breitbandanschlusses. Vorteile seien Funktionen im Security-Bereich, eine tiefere Latenz oder die Möglichkeit, Bandbreiten zu garantieren.

Huawei liefert Hardware für Testbetrieb

PON-Technologien könnten sowohl in Point-to-Multipoint- als auch Point-to-Point-Netzen eingesetzt werden. Bei Letzteren wird die dazu nötige Technik in der Zentrale platziert, bei P2MP-Netzen im Strassenschacht. Wie lange der Ausbau eines bestehenden Netzes zu 50G-PON dauert und welche Kosten dabei entstehen, will Swisscom auf Anfrage nicht bekannt geben. "Zu Einzelmassnahmen kommuniziert Swisscom keine Zahlen", schreibt Sprecher Sepp Huber.

Im Test in der unbekannten Gemeinde kommt Hardware von Huawei zum Einsatz. Ein formaler Lieferantenentscheid sei aber noch nicht getroffen worden, schreibt Huber. "Die 50G-PON-Technologie wird zurzeit von Huawei und ZTE erforscht und entwickelt." Andere Hersteller wie Nokia würden aktuell auf 25G-PON fokussieren, die neue Technologie sei erst für später geplant, so Huber. "Grundsätzlich gilt: Swisscom setzt seit Jahren auf eine Multi-Vendorstrategie".