Swisscom übernimmt SaaS-Lösung Beratungshero von Migros

Swisscom übernimmt die Online-Videoberatungslösung Beratungshero von der Migros Aare. Die SaaS-Lösung wurde in der Abteilung New Business im Rahmen eines Pilotprojekts 2019 entwickelt. Man habe in den vergangenen Jahren sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Migros damit "beachtliches Wachstum" erzielt, schreibt der Detailhändler.

Im Zuge der Reorganisation bei der Migros wird die Abteilung New Business aufgelöst. Man habe nach einer Nachfolgelösung gesucht und diese mit Swisscom gefunden, so der Detailhandelsriese. Ab dem 1. September werde das sechsköpfige Team von Beratungshero unter der Leitung von Swisscom agieren. Man freue sich, eine nachhaltige Lösung für das Team und das Business gefunden zu haben, fügt die Migros an.

Bei Swisscom ergänze die SaaS-Lösung das bestehende Angebot für Geschäftskunden im Bereich Contact Center Management optimal, sagt Patrick Minder, Leiter Platforms & Applications bei Swisscom Business Customers. Beratungshero habe das Potenzial, um für Geschäftskunden neue Kommunikations- und Vertriebskanäle zu realisieren, fügt Minder an.