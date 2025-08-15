SwissGPT im Visier von OpenAI

15. August 2025 um 13:35
image
Gründer und CEO Pascal Kaufmann. Foto: AlpineAI

Die KI-Weltmacht hat es auf die Schweizer Entwickler von AlpineAI abgesehen. Bei einer Klage geht es nicht um die Technologie, sondern nur um den Namen der hiesigen Lösung.

Das Schweizer Startup AlpineAI will mit SwissGPT gegen den globalen Marktführer OpenAI antreten. Die Datenhaltung in der Schweiz, Offenheit und der Schutz der Privatsphäre sollen wichtige Unterscheidungsmerkmale sein für die Schweizer KI-Lösung, die vor rund zwei Jahren erstmals vorgestellt wurde.
Bereits damals hatte sich OpenAI für die Schweiz interessiert. Genauer genommen für das Schweizer Markenrecht. Denn beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) war OpenAI erfolgreich mit dem Ansinnen, sich die Marke "GPT" (kurz für Generative Pre-trained Transformer) als Marke eintragen zu lassen. Beim US-Patentbüro und dem Pendant der EU war das KI-Startup zuvor mehrfach abgeblitzt.

Verwechslungsgefahr mit ChatGPT

Nun hat OpenAI offenbar das Ansinnen, seine Markenrechte in der Schweiz durchzusetzen. Das IGE hatte zu entscheiden, ob bei der von AlpineAI angemeldeten Marke SwissGPT eine Verwechslungsgefahr mit der Marke "GPT" besteht. Wie die 'Handelszeitung' (Paywall) schreibt, bejahte das Institut die Verwechslungsgefahr.
Als Begründung führen die Markenrichterinnen und -richter laut dem Bericht an, dass in beiden Marken das Element "GPT" verwendet werde. Damit habe man es mit einer "starken Gleichartigkeit" zu tun. Das Element falle aus phonetischer Sicht stärker ins Gewicht, auch wenn die Termini "Chat" und "Swiss" vor dem "GPT" stünden, heisst es dort.
Stand heute steht die Marke SwissGPT damit vor dem Aus. Der Gründer und CEO von AlpineAI, Pascal Kaufmann, erklärte gegenüber '20 Minuten', er sei seit geraumer Zeit in Kontakt mit OpenAI wegen der Markenrechte. "Das Verhalten von OpenAI zeigt uns, dass AlpineAI auf dem europäischen Markt offenbar immer mehr an Bedeutung gewinnt", so Kaufmann. Er sei zuversichtlich, dass sich AlpineAI gegenüber dem US-Wettbewerber in den entscheidenden Sektoren behaupten werde.
image

