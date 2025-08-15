SwissGPT im Visier von OpenAI

Das Schweizer Startup AlpineAI will mit SwissGPT gegen den globalen Marktführer OpenAI antreten. Die Datenhaltung in der Schweiz, Offenheit und der Schutz der Privatsphäre sollen wichtige Unterscheidungsmerkmale sein für die Schweizer KI-Lösung , die vor rund zwei Jahren erstmals vorgestellt wurde.

Bereits damals hatte sich OpenAI für die Schweiz interessiert. Genauer genommen für das Schweizer Markenrecht. Denn beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) war OpenAI erfolgreich mit dem Ansinnen , sich die Marke "GPT" (kurz für Generative Pre-trained Transformer) als Marke eintragen zu lassen. Beim US-Patentbüro und dem Pendant der EU war das KI-Startup zuvor mehrfach abgeblitzt.

Verwechslungsgefahr mit ChatGPT

Nun hat OpenAI offenbar das Ansinnen, seine Markenrechte in der Schweiz durchzusetzen. Das IGE hatte zu entscheiden, ob bei der von AlpineAI angemeldeten Marke SwissGPT eine Verwechslungsgefahr mit der Marke "GPT" besteht. Wie die ' Handelszeitung ' (Paywall) schreibt, bejahte das Institut die Verwechslungsgefahr.

Als Begründung führen die Markenrichterinnen und -richter laut dem Bericht an, dass in beiden Marken das Element "GPT" verwendet werde. Damit habe man es mit einer "starken Gleichartigkeit" zu tun. Das Element falle aus phonetischer Sicht stärker ins Gewicht, auch wenn die Termini "Chat" und "Swiss" vor dem "GPT" stünden, heisst es dort.