Swissgrid braucht neue ICT-Monitoring-Lösung

Der Schweizer Übertragungsnetzbetreiber Swissgrid hat in einer Ausschreibung einen Anbieter gesucht, um eine neue ICT-Monitoring-Lösung zu implementieren. Nun ging der Zuschlag von über 21,4 Millionen Franken an den deutschen IT-Dienstleister IT Unlimited.

Der Schwerpunkt der heutigen Überwachung liegt auf dem "klassischen" Infrastruktur-Monitoring. Ziel sei es, ein ganzheitliches Monitoring aufzubauen, das Probleme sowie deren Auswirkungen und Ursachen frühzeitig erkennen kann. Die neue Lösung soll automatisierte Überwachungsmöglichkeiten bieten und "modernste Technologien nutzen", um den IT-Betrieb effizienter zu gestalten, so die Ausschreibung.

Geplant ist eine umfassende Überwachung, die das Monitoring der ICT in Breite und Tiefe abdeckt. Dazu gehören unter anderem Netzwerk, Data-Center-Infrastruktur, physische und virtuelle Server auf Basis von Windows, Linux und Sun Solaris Sparc, sowohl On-Premises als auch Cloud-Services, IT- und Business-Services sowie Business-Prozesse.

Benötigt werden vielerlei Leistungen , unter anderem folgende:

Monitoring Management System und Data Collection, Konsolidieren von Überwachungsdaten auch aus Systemen von DrittparteienIntegration in die Swissgrid-Systemlandschaft und in die Swissgrid-Architektur

Einen 24-Stunden-Support an 365 Tagen im Jahr

Auftragsgewinner IT Unlimited wurde 1999 gegründet und konzentriert sich auf die Umsetzung von IT-Lösungen im Netzwerk- und System-Management-Bereich. Der IT-Dienstleister bietet unter anderem Beratung und Implementierung.