Swissgrid entwickelt App gegen Stromausfälle

Auch kleine Schweizer Städte wollen "smart" werden
Laut dem aktuellen Swiss Smart City Survey ist die Zahl der Projekte innert zwei Jahren deutlich gestiegen.
In Microsoft Copilot kommen künftig zusätzlich zu den KI-Modellen von OpenAI zwei eigens entwickelte Modelle zum Einsatz: für die Audioausgabe und die Benutzerinteraktion.
Das Universitätsspital Zürich hat seine Entscheidung für ein Klinikinformationssystem getroffen. Für 94,8 Millionen Franken bekommt der US-Anbieter Epic den Zuschlag.
Entrepreneur Andreas Göldi erklärt im Interview, warum traditionelle IT-Beschaffung bei Künstlicher Intelligenz zu kurz greift und welchen Herausforderungen sich Unternehmen und Startups stellen müssen.