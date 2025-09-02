Swissnet baut Konzernführung um

2. September 2025 um 11:04
image
CEO Jonathan Sauppe. Foto: zVg

Der IT-Dienstleister bekommt einen neuen Co-CEO, eine Finanzchefin und einen Chief Commercial Officer. Christian Legros wird neuer Verwaltungsratspräsident.

Der IT-Anbieter Swissnet Group passt seine Führungs- und Organisationsstruktur an. Wie das Unternehmen mitteilt, werden mehrere Geschäftsleitungspositionen neu- oder umbesetzt.
Der bisherige CEO Jonathan Sauppe bleibt in seiner Rolle, die er seit zwei Jahren innehat. Er verantworte unverändert das Geschäft in der DACH-Region, so die Mitteilung. Ihm zur Seite steht neu Roger Tabbal, der in die Rolle des Co-CEO schlüpft und weiterhin die internationale Division der Swissnet Group leiten wird. Ferner soll er die Weiterentwicklung der Software Lokalee und der Dienstleistungen der Gruppe mit KI-Technologie verantworten.
Der bisherige Co-CEO Infrastruktur, Boris Tölzel, wird gemäss Mitteilung die Rolle des Chief Commercial Officer für die DACH-Region übernehmen. Neu zur Swissnet Group stösst Ivana Koch. Sie war zuvor Leiterin Finanzen & Controlling bei Adnovum und übernimmt die Rolle der Chief Financial Officer.
Schliesslich hat die Swissnet Group Christian Legros zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Laut Mitteilung bringt er mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Unternehmen sowie eine umfassende Expertise in den Bereichen M&A und Kapitalmärkte mit.
image


