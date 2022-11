SwissQ holt nächsten CTO

Für den Bereich "Data & Artificial Intelligence" holt SwissQ Jonas Dischl als neuen CTO. Er helfe dabei, Kunden bei ihrer digitalen Transformation durch Data und AI zu unterstützen, teilt das Unternehmen mit.

Laut der Mitteilung wird Dischl ein Team von Datenwissenschaftlern, Ingenieuren und Architekten aufbauen. Dieses werde sich der "Wertschöpfung durch Daten widmen und Unternehmen in die Lage versetzen, bessere Entscheidungen zu treffen", heisst es von SwissQ.

Der promovierte Informatiker ist in seiner neu geschaffenen Funktion als CTO für den Bereich Data & Artificial Intelligence Geschäftsführer Peter Zuber unterstellt, fachlich berichtet er an Co-Gründer und CTO Silvio Moser. Dies erklärt Zuber gegenüber inside-it.ch am Telefon. Dischl arbeitete zuvor während über 12 Jahren für AWK, zuletzt als Head of Data und AI