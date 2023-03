Swisssign beruft neuen CEO

Die Post-Tochter Swisssign vermeldet einen Wechsel an der Spitze. Per 1. September wird Anantha Ayer neuer CEO und löst Jürg Graf ab, der pensioniert wird. Dieser hatte das Amt am 1. Dezember 2021 übernommen

Zuletzt war Ayer als selbstständiger Berater tätig. Von 2014 bis 2020 verantwortete der Manager bei Avaloq die Geschäfte des Bankensoftware-Herstellers zuerst in Singapur, anschliessend in Australien. Zuvor war er während 8 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Deutschen Bank beschäftigt.

"Aufgrund seiner sehr breiten Kenntnisse und Erfahrungen im Technologie- und Digitalisierungsbereich ist Anantha Ayer die ideale Nachfolge", lässt sich Tecla Solari, Verwaltungsratspräsidentin von Swisssign, zitieren.