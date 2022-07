Swisssign übernimmt Sysmosoft

Im Oktober des letzten Jahres hat die Schweizerische Post mit Swisssign einen Anbieter für digitale Identi­täten übernommen . Nun soll das zugekaufte Unternehmen noch grösser werden. In einer Mitteilung hat Swisssign angekündigt, dass der auf elektronische Signaturen speziali­sierte Anbieter Sysmosoft aus Yverdon aufgekauft wurde.

Gemäss der Mitteilung wurde der Vertrag per 1. Juli 2022 unterzeichnet und das Unternehmen soll vollständig in Swisssign integriert werden. Sämtliche 8 Mitarbeitenden der 2010 in der Westschweiz gegründeten Firma sollen auch weiterhin von ihren jetzigen Standorten aus arbeiten, schreibt Swisssign. Über den Kaufpreis haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Technologie von Sysmosoft werde bereits heute für die digitale Signatur­lösung "SwissID Sign" eingesetzt, schreibt Swisssign. Weitere Anwendungs­be­reiche würden sich im Finanzsektor, im Hochschulbereich oder in den öffen­tlichen Verwaltungen finden.

Ausbau geplant

Durch die Integration wolle man eine Art Kompetenzzentrum im Bereich der digitalen Signaturen schaffen, heisst es in der Mitteilung weiter. Swisssign soll dabei als Trust-Service- und Identity-Provider agieren und die Technologie von Sysmosoft soll die technische Grundlage für die digitalen Signaturen liefern. Somit wolle man sämtliche Services, die für eine digitale Signatur notwendig sind, aus einer Hand anbieten.

Die Gründer von Sysmosoft sagten zu der Übernahme: "Der Zusammenschluss ermöglicht es uns, unsere Roadmap weiter voranzutreiben, insbesondere auch im internationalen Bereich." Gleichzeitig soll auch das Angebot ausgebaut und die bestehende Signaturlösung effizienter weiterentwickelt werden. Swiss­sign-CEO Jürg Graf verspricht sich laut Mitteilung von der Akquisition auch, die Kundenbedürfnisse in der Wetschweiz besser erfüllen zu können.