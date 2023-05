Swisstopo sucht externe Hilfe für die Geodaten-Produktion

Das Bundesamt für Landestopografie Swisstopo betreibt für die Datenhaltung und -publikation eine Geodateninfrastruktur. Dazu heuert Swisstopo, respektive der zuständige Bereich Koordination, Geoinformation und Services (Kogis) auch externe Provider an. Mittel aus einer Beschaffung im Jahr 2018 werden Ende Jahr ausgeschöpft sein, weshalb die Vergabestelle die Leistungen für die Jahre 2024 bis 2029 neu ausschreibt.

Für die 5 Jahre bis 2029 schätzt Swisstopo den Bedarf auf 112'160 Stunden. Rechnet man mit einem Ansatz von 200 Franken, beträgt das Volumen maximal zirka 22 Millionen Franken.

Betrieb und Weiterentwicklung der Infrastruktur

Die Ausschreibung ist in 12 Lose gegliedert, für jedes soll jeweils nur ein Anbieter ausgewählt werden. Die verschiedenen Lose umfassen unter anderem konzeptionelle Arbeiten, die Entwicklung und Weiterentwicklung von Applikationen, Betrieb und Wartung, Beratung und Schulungen. Konkret gesucht werden dafür IT-Dienstleister mit vertieften Kenntnissen in den Bereichen GIS, Geodatenhaltungs-Systeme sowie Know-how in C#, Java und Python. Weiter gefragt werden Kenntnisse in GIS-Projektleitung und -Businessanalyse sowie Scrum.

Daneben sucht das Bundesamt Spezialisten mit Expertise im Aufbau, dem Betrieb und der agilen Weiterentwicklung von hochverfügbaren, Cloud-basierten Geodaten-Publikationsinfrastrukturen. Diese Infrastrukturen werden derzeit via AWS-Cloud-Services bereitgestellt. Ebenfalls Teil der Ausschreibung sind Leistungen im Umfeld von Armasuisse Immobilien, wie beispielsweise der Betrieb von BIM-Fachapplikationen.

In der letzten Beschaffung von 2018 ist Swisstopo von einem Bedarf von gut 76'000 Stunden ausgegangen. Die Zuschläge über alle Lose hinweg hatten ein Volumen von insgesamt 16,3 Millionen Franken. Zum Zug gekommen sind damals Camptocamp, Con Tera, EBP Schweiz, Geocom Informatik und Wälli.

Grossprojekt Nepro