Sword Group kauft weiter in der Schweiz zu

16. September 2025 um 10:31
image
Foto: Jeremy Meissner / Unsplash

Die Gruppe übernimmt den Genfer IT-Dienstleister Bubble Go. Sword wächst in der Schweiz auch mit öffentlichen Aufträgen.

Die Sword Group mit Hauptsitz in Windhof, Luxemburg, tätigt den nächsten Zukauf in der Schweiz. Nach dem Berner IT-Dienstleister Incor im September 2024 vermeldet die Gruppe die Übernahme der Genfer Firma Bubble Go. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.
Bubble Go ist auf IT-Dienstleistungen vor allem im Finanz- und Luxussektor spezialisiert. An den Standorten in Genf und Lissabon arbeiten über 70 Mitarbeitende. Die portugiesische Niederlassung werde es Sword laut Mitteilung ermöglichen, die Nearshore-Angebote für ihre Schweizer und europäischen Kunden zu ergänzen.
Mit dem Kauf will die Gruppe ihre M&A-Strategie und auch das Wachstum in der Schweiz fortsetzen. In einer weiteren Mitteilung heisst es, Sword Suisse habe vor kurzem neue 4-Jahres-Verträge mit öffentlichen Interessenvertretern im Waadtland über einen Betrag von über 50 Millionen Franken unterzeichnet. Auch in der Deutschschweiz habe man Aufträge des Kantons Zürich, der ETH Zürich und der Stadt Bern gewonnen.
Die Gruppe ist seit 20 Jahren in der Schweiz präsent und beschäftigt nach eigenen Angaben hierzulande bis jetzt rund 500 Mitarbeitende. Weltweit seien es über 3500 in 50 Ländern.

