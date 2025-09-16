Sword Group kauft weiter in der Schweiz zu

Anwendergruppe will SAP bremsen
Der ERP-Konzern legt bei Innovation zu Business-Software und KI ein zu hohes Tempo für die Unternehmen vor, moniert die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe.
Das vermeintliche Vergehen von Swisscom geht auf das Jahr 2008 zurück.
Der chinesische E-Commerce-Riese folgt dem Marktplatz-Modell von Amazon und Galaxus. Schweizer Händler dürfen vorerst aber nur an einheimische Kundinnen und Kunden verkaufen.
Der "AWS Summit Zürich" hat sich mit rund 3700 Teilnehmern zu einem der grössten IT-Anlässe der Schweiz entwickelt. Der Cloudanbieter plant weitere Milliarden-Investitionen.