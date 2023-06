Syndicom hat einen neuen Präsidenten

Seit 2017 war Daniel Münger Präsident der Gewerkschaft für Medien und Kommunikation Syndicom. Nun ist er abgetreten und wird bald pensioniert. In seiner Amtszeit seien unter anderem wichtige neue Gesamtarbeitsverträge für die Branchen Velokuriere, Contact- und Callcenter und Netzinfrastruktur verhandelt worden, schreibt die Gewerkschaft. Insgesamt war Münger 20 Jahre lang für Syndicom und die Vorgängergewerkschaft Geko (Gewerkschaft Kommunikation) tätig.

Am Samstag, dem 17. Juni, hat die Delegiertenversammlung von Syndicom den Tessiner Matteo Antonini zum neuen Präsidenten gewählt. Er verfüge über mehr als 15 Jahre Gewerkschaftserfahrung in verschiedenen Regionen, Gewerkschaften und Tätigkeiten, so Syndicom. In den letzten Jahren habe er sich als Leiter des Sektors Logistik erfolgreich für bessere Arbeitsbedingungen in dieser Branche eingesetzt.

"Wir sind die Gewerkschaft des Service public und gestalten die Arbeitsbedingungen zehntausender Beschäftigter", so Antonini. "Dies ist nur möglich durch das Engagement unserer gut 30'000 Mitglieder und 140 Angestellten. Um erfolgreich zu sein, müssen wir in allen Regionen verwurzelt sein und die Bedürfnisse unserer Mitglieder am Arbeitsplatz kennen und vertreten. Darin sind wir schon heute stark."