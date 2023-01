Syndicom-Präsident Münger tritt zurück

Daniel Münger tritt als Präsident der Gewerkschaft Syndicom zurück und geht in den Ruhestand. Der Schritt erfolgt am 17. Juni bei der Delegiertenversammlung. Für die Nachfolge ist der Zentralvorstand zuständig, der die Suche bereits eingeleitet hat. Münger war 7 Jahre lang Präsident der Gewerkschaft, welche Angestellte in den Bereichen Medien, Kommunikation und IT vertritt.

"Syndicom hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt. Heute sind wir mit einer starken Vertragslandschaft, guten Dienstleistungen und einem modern aufgestellten Gewerkschaftsapparat stabil und solid unterwegs", wird Münger in der Mitteilung zitiert. Der 61-jährige Münger arbeitete insgesamt 27 Jahre lang im Gewerkschaftsbereich, wie Syndicom schreibt.