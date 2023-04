Talfahrt des Smartphone-Marktes geht weiter

In den ersten drei Monaten 2023 wurden weltweit 12% weniger Smartphones abgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Der Markt schrumpfte damit im fünften Quartal in Folge. Dies zeigen die aktuellen Zahlen der Marktforscher von Canalys. Diese wollen aber Anzeichen für eine Abschwächung des Negativ-Trends erkannt haben.

"Der Rückgang des Smartphone-Marktes im 1. Quartal 2023 lag im Rahmen der Erwartungen der gesamten Branche", sagt Canalys-Analyst Sanyam Chaurasia. Makroökonomische Faktoren würden Verkäufe aber nach wie vor behindern. Insbesondere im Low-End-Segment bleibe die Nachfrage tief, da die hohe Inflation dieses Segment besonders belaste. In anderen Preisklassen und bei bestimmten Produkten habe sich der Trend aber umgekehrt, so Canalys.

Es gab auch leichte Veränderungen bei den Spitzenreitern: Samsung verlor leicht an Boden, ist aber mit einem Marktanteil von 22% weiter auf dem 1. Rang. Apple konnte im abgelaufenen Quartal aufholen und liegt mit 21% Anteil am Markt auf dem 2. Rang. Dahinter fungiert Xiaomi mit 11%, vor Oppo und Vivo. Die beiden Firmen sind vor allem im asiatisch-pazifischen Raum stark und konnten sich 10% beziehungsweise 8% des globalen Marktvolumens sichern.

Nachhaltige Veränderungen

Die anhaltend schleppende Nachfrage der Endverbraucher hat laut Canalys eine grosse Welle des Lagerabbaus in der gesamten Lieferkette ausgelöst. An den Knotenpunkten der Vertriebskanäle werden demnach die Lagerbestände reduziert, um Kosten zu sparen und Geschäfte zu sichern. Zudem heisst es von den Marktforschern: "Um das niedrige Verkaufsvolumen aufrechtzuerhalten, setzten die Hersteller weiterhin auf vorsichtige Produktionstechniken, was sich langfristig negativ auf die operative Leistung der Lieferkette auswirkte."

Canalys prognostiziert, dass die Lagerbestände der Smartphone-Industrie, unabhängig von Kanal oder Hersteller, bis zum Ende des 2. Quartals 2023 wieder ein relativ gesundes Niveau erreichen könnten. Noch sei es zu früh, um eine allgemeine Entwarnung auszusprechen, aber in den nächsten Monaten erhoffen sich die Analysten eine Verbesserung der Verkäufe.