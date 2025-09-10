T&N erhält eine Chefin

Der Verwaltungsrat von T&N hat Emma Page als zukünftige Geschäftsleiterin gewählt. Sie ist seit Anfang September beim Schweizer IT-Dienstleister angestellt und wird ihr Amt im Januar vom gegenwärtigen CEO Hermann Graf übernehmen. Dieser bereitet seine Nachfolgerin bis dann auf ihre neue Aufgabe vor. Im März will Graf seine operative Tätigkeit aufgeben, er bleibt aber im Verwaltungsrat des Unternehmens.

Mit Emma Page habe man eine ausgewiesene Führungskraft mit langjähriger Erfahrung in der ICT-Branche als CEO T&N, so das Unternehmen. Sie bringe umfassende Erfahrung aus der ICT-Branche mit, insbesondere in den Bereichen Transformation, Digitalisierung, Sales und Operations. Zuvor war sie knapp acht Jahre lang für Sunrise UPC tätig, zuletzt als Vice President B2B Operations & Digital.