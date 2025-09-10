T&N erhält eine Chefin

10. September 2025 um 09:17
  • people & jobs
  • Schweiz
  • management
  • T&N
image
Emma Page. Foto: T&N

Emma Page ist die designierte Nachfolgerin von Herrmann Graf.

Der Verwaltungsrat von T&N hat Emma Page als zukünftige Geschäftsleiterin gewählt. Sie ist seit Anfang September beim Schweizer IT-Dienstleister angestellt und wird ihr Amt im Januar vom gegenwärtigen CEO Hermann Graf übernehmen. Dieser bereitet seine Nachfolgerin bis dann auf ihre neue Aufgabe vor. Im März will Graf seine operative Tätigkeit aufgeben, er bleibt aber im Verwaltungsrat des Unternehmens.
Mit Emma Page habe man eine ausgewiesene Führungskraft mit langjähriger Erfahrung in der ICT-Branche als CEO T&N, so das Unternehmen. Sie bringe umfassende Erfahrung aus der ICT-Branche mit, insbesondere in den Bereichen Transformation, Digitalisierung, Sales und Operations. Zuvor war sie knapp acht Jahre lang für Sunrise UPC tätig, zuletzt als Vice President B2B Operations & Digital.
T&N wurde 1996 gegründet und hat aktuell rund 180 Mitarbeitende an 12 Standorten in der Schweiz und in Österreich. Im Mai wurde das Unternehmen an die deutsche WTG Holding verkauft.


