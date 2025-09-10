T&N erhält eine Chefin

Abo
Gewerkschaft kritisiert Post wegen Verlagerung von IT-Jobs
Die Post will in den nächsten fünf Jahren ihren IT-Standort Lissabon personell ausbauen und Stellen in der Schweiz nicht nachbesetzen. Dagegen wehrt sich die Gewerkschaft Syndicom.
Diana Rosenthal und Philippe Hehn leiten seit Mai gemeinsam die kantonale IT-Organisation. Die Stellen waren befristet, sollen nun aber permanent etabliert werden.
Der weitaus grösste Teil hat eine Weiterbildung als Wirtschaftsinformatikerin oder Wirtschaftsinformatiker abgeschlossen.
In den nächsten fünf Jahren sollen am Standort Lissabon rund 200 zusätzliche IT-Stellen geschaffen werden. Parallel rechnet die Post mit weniger IT-Beschäftigten in der Schweiz.