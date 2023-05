Tausende alte Landkarten der Stadt Zürich digital verortet

In den vergangenen 3 Jahren haben das Staatsarchiv Zürich und die Zentralbibliothek Zürich ihre Sammlungen der Öffentlichkeit vorgelegt, damit Freiwillige die alten Landkarten georeferenzieren. Sie haben markante Punkte auf den Karten identifiziert und sie mit aktuell gültigen Koordinaten versehen, sodass man sie online zugänglich machen und mit aktuellem Kartenmaterial vergleichen kann.

Mehrere Helferinnen und Helfer haben sich an der Aktion beteiligt, wie die Stadt Zürich mitteilt. Mit digitalen Hilfsmitteln konnten sie die Karte von zuhause aus betrachten und bearbeiten. So konnten rund 16'000 historische Karten im Gebiet rund um Zürich aus dem 16. bis 20. Jahrhundert verortet werden. Das Amt für Raumentwicklung integrierte die georeferenzierten Karten anschliessend in den kantonalen GIS-Browser, dort stehen sie der Öffentlichkeit digital zur Verfügung.

Bei jeder Karte gibt es 3 Links. Der Link im Katalog enthält detaillierte Angaben zur betreffenden Karte, wie Massstab, Hersteller, Datierung oder verwendete Technik. Ein weiterer Link führt zum Digitalisat, das fast beliebig vergrössert werden kann, wodurch auch kleinste Details erkennbar werden. Und der dritte Link führt zu "Old Maps Online", wo die historische Karte auf die heutige Weltkarte gelegt wird.