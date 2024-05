An einer nationalen Konferenz zu KI und Ethik hat der ICT-Sektor der Gewerkschaft Syndicom 2019 eine Resolution verabschiedet, die unter anderem ein Verbot von Waffen mit KI-Systemen forderte. "Die Aktualität dieser Forderung wird gerade auch im Krieg in Gaza und Israel augenscheinlich", schreibt die Gewerkschaft nun.

Mit Bezug auf Medienberichte kritisiert die Gewerkschaft die Verwendung von KI-Systemen. Rechtsstaatliche und demokratische Prinzipien müssten bei der Verwendung von KI unbedingt geschützt, geachtet und von Abhilfe­me­cha­nismen begleitet werden, so Syndicom. Komplett autonome KI-Systeme seien ethisch unhaltbar, es brauche den Menschen im Loop.

Schliesslich stehe auch die Politik in der Pflicht, KI-Systeme zu regulieren, möglichst global, schreibt die Gewerkschaft.

Vor wenigen Wochen gelangte das "Project Nimbus" von Google an die Öffentlichkeit. Dabei handelt es sich um einen gemeinsamen Vertrag von Israel, Google und Amazon, der 2021 unterzeichnet wurde, und die Bereitstellung von Cloud-Infrastrukturen, KI und weitere Technologien an die israelische Regierung und ihr Militär regelt.

Von Google-Mitarbeitenden in den USA gab es deswegen Proteste, die mittlerweile auch die Schweiz erreicht haben. Die Kritiker fordern laut einem Bericht des 'Tages-Anzeigers' einen Stopp oder zumindest mehr Transparenz darüber, wie die Produkte, die sie entwickeln, eingesetzt werden.

"Wenn die israelische Armee KI-Instrumente nutzt, ist es für mich naheliegend, dass dabei auch Google-Systeme involviert sind", so ein Mitarbeiter von Google Zürich gegenüber dem 'Tages-Anzeiger'. Er halte es für möglich, dass die israelische Armee durch Nimbus auch "Lavender" verwendet.

Bei "Lavender" handelt es sich um ein von israelischen Streitkräften entwickeltes KI-Tool, mit dem Angriffsziele bestimmt werden. Darüber hatten unter anderem die 'Washington Post' und 'The Guardian' berichtet. Demnach werden die Entscheidungen der KI kaum von Menschen hinterfragt.

Die Lavender-KI gesellt sich zu "The Gospel", ein ebenfalls von Israel entwickeltes KI-System. Ein grundlegender Unterschied zwischen den beiden Systemen liege in der Definition des Ziels: Während "The Gospel" Gebäude und Strukturen markiert, von denen aus die Armee behauptet, dass Militante dort operieren, markiere "Lavender" Menschen, berichtete die israelisch-palästinensische Publikation '+972 Magazine'.