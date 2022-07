Tech Data ernennt Barbara Koch zur DACH-Chefin

Tech Data ernennt Barbara Koch per 1. August 2022 zum Senior Vice President & Regional Managing Director für die DACH-Region, teilt das Unternehmen mit. Koch war zuvor für die Landesgesellschaft von Tech Data in Deutschland verantwortlich und leitete den Bereich Advanced Solutions in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Ihr Vorgänger Michael Dressen gehe nach 10 Jahren an der Spitze des Tech-Data-Geschäfts im DACH-Raum auf diesen Termin hin in den Ruhestand. In ihrer neuen Funktion werde Koch Mitglied des European Executive Boards und berichte an Patrick Zammit, President Europe & APJ. Zammit erklärt in der Mitteilung: "Barbara kann auf eine lange Erfolgsgeschichte in leitenden Positionen innerhalb unseres Unternehmens zurückblicken und ist sowohl in ihrer Region als auch in ganz Europa eine hoch respektierte und anerkannte Persönlichkeit im IT-Channel."

Koch stiess 2014 zu Tech Data und übernahm die Verantwortung für den Advanced Solutions Bereich in Deutschland und Österreich. Zuvor hatte sie jahrelang für IBM gearbeitet, zuletzt als Vice President Power Systems / Global Sales & Brand Management. Nun sagt Koch: "Ein herzliches Dankeschön meinerseits an Michael Dressen für die exzellente Führung der DACH-Region der Tech Data in den letzten 10 Jahren. Michael hat es geschafft, die Region zu einer der erfolgreichsten innerhalb von Tech Data zu machen."

Ab August werde Michael Görner, bisher für das deutsche Geschäft des Advanced Solutions Bereiches verantwortlich, Kochs bisherige Funktion als Vice President Advanced Solutions in der DACH-Region übernehmen, heisst es weiter in der Mitteilung. Die lokalen Organisationen in Österreich und in der Schweiz würden wie gehabt bestehen bleiben.