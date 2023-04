Arbeitnehmerrechte werden in den USA anders als in Europa kleingeschrieben. Unternehmen können dort einen Stellenabbau ankündigen und innert Monaten Tausende Mitarbeitende vor die Tür stellen: Über 100'000 Stellen wurden seit 2020 von Google, Meta, Amazon, Microsoft & Co. gestrichen

Die meisten Stellenstreichungen der Konzerne treffen vor allem Mitarbeitende aus Ländern, wo Arbeitnehmende nur mässig geschützt sind. Anders in Staaten wie zum Beispiel Deutschland oder Frankreich, wo das Gesetz einen besseren Schutz vor Entlassungen vorsieht. Dort seien die Massenentlassungen "ins Stocken" geraten, schreibt das Wirtschaftsblatt ' Bloomberg ' (Paywall).

In Frankreich befinde sich die Google-Muttergesellschaft Alphabet in Gesprächen, um den Personalbestand durch "freiwilliges Ausscheiden" zu reduzieren. Es würden grosszügige Abfindungspakete geboten, um den Arbeitnehmenden den Entscheid leichter zu machen, freiwillig ihre Siebensachen zu packen. Amazon habe leitenden Angestellten eine Zahlung von "bis zu einem Jahresgehalt" in Aussicht gestellt, so 'Bloomberg'.

Europaweiter Betriebsrat bei Google

Um sich noch besser aufzustellen, haben europäische Gewerkschaften einen länderübergreifenden Google-Betriebsrat eingerichtet, in dem neben EU-Ländern auch Grossbritannien und die Schweiz vertreten sind. In etwa 6 Monaten soll der Rat operativ sein. Ziel ist es, dass Google die Mitarbeitenden deutlich früher über anstehende Restrukturierungen informieren muss. In diesem Gremium sollen gewählte Google-Mitarbeitende sitzen.

Dass sich Grossbritannien und die Schweiz dort anschliessen, ist wohl kein Zufall. Nach den beiden Walkouts in Zürich haben auch Google-Mitarbeitende in England gegen die anstehenden Entlassungen protestiert. Dort trifft es schätzungsweise 500 von 8000 Mitarbeitenden – also eine leicht höhere Quote als die von 5% in Zürich

Google Schweiz wollte sich auf Anfrage nicht zur Situation in der Schweiz äussern. Auch AWS Schweiz will sich nicht konkret zur hiesigen Lage äussern.