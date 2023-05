Tech-Industrie muss dieses Jahr wieder einstecken

Die aktuelle wirtschaftliche Situation in der Schweizer Tech-Industrie ist noch immer solide. Der Branchenverband Swissmem warnt aber vor einer drohenden Abkühlung der Konjunktur.

Die Umsätze der Tech-Industrie (früher MEM-Industrie) stiegen von Januar bis März 2023 gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode um 4,9% und die Güterexporte um 2,8%. Aktuell präsentiere sich die Geschäftslage der Schweizer Tech-Industrie also noch gut, heisst es in einer Mitteilung des Verbandes.

Der Rückgang der Auftragseingänge um 4,8% sowie der tiefe Stand des Einkaufsmanagerindex PMI würden jedoch für die kommenden Monate auf deutlich schwierigere Zeiten hindeuten.

Der Verband warnt gleich vor einem Strauss an Gefahren: Die steigenden Zinsen würden die Konjunktur und die Nachfrage nach Schweizer Tech-Produkten dämpfen. Darüber hinaus bestünden weitere grosse konjunkturelle Risiken wie etwa der Krieg in der Ukraine und die Spannungen zwischen China und den USA. "Die wegen des Ukrainekrieges gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise sowie anhaltende Probleme in gewissen Bereichen der Lieferketten haben die Margen stark unter Druck gesetzt", sagt Stefan Brupbacher, Direktor von Swissmem.

Unternehmen hierzulande machen sich zunehmend Sorgen über den Subventionswettbewerb zwischen den USA und der EU, der den Standort Schweiz unter Druck setzt.

Grosse Branchenunterschiede

Es gibt auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen. Unter Druck stehen insbesondere die energieintensiven Betriebe, KMU und zunehmend auch der Maschinenbau, so der Bericht. Im Gegensatz dazu erfreuen sich Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen rund um die Transformation des Energieversorgungssystems anbieten, eines guten Geschäftsganges.

Swissmem nennt die Industrie neu Tech-Industrie und nicht mehr MEM-Industrie, meint aber grundsätzlich das Gleiche. Der Dachverband sieht sich als Vertreter der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) sowie verwandter Technologiebranchen. Dazu zählt Swissmem etwa Sensorik, Photonik, Robotik, additive Fertigung oder industrielle Kommunikations-Technologie.

Swissmem-Sprecher Ivo Zimmermann erklärte gegenüber 'AWP', dass die Zahlen der Tech-Industrie identisch seien mit den bisherigen unter dem Titel MEM-Industrie publizierten. Es seien die gleichen Firmen vertreten. Die alte Bezeichnung habe schon länger nicht allen im Verband vertretenen Firmen genügt. Ausserdem sei die Bezeichnung MEM-Industrie in der breiten Bevölkerung nie ganz verstanden worden, wie eine Umfrage ergeben habe.