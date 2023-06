Tech-Löhne erstmals seit 2018 wieder gestiegen

Die aktuelle Erhebung der Brutto-Medianlöhne in der Schweiz zeigt, dass diese in technischen Berufen erstmals seit 2018 wieder angestiegen sind. Die Gehälter von Informatikerinnen, Netzwerkspezialisten oder Telco-Technikerinnen werden vom Bundesamt für Statistik (BFS) nicht explizit ausgewiesen, sondern in die Kategorie "Techniker und gleichrangige Berufe" eingeordnet. Die ausgemittelten Zahlen zeigen aber die Tendenzen in den technischen Berufen.