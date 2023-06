Technische Probleme behoben – An der Schweizer Börse wird wieder gehandelt

Derzeit können an der Schweizer Börse SIX keine Aktien und Optionen gehandelt werden. Der Handel sei infolge technischer Probleme eingestellt, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur 'AWP'.

Daher verharren am Dienstag seit kurz nach 11 Uhr die Kurse von Einzelaktien und Indizes auf dem gleichen Stand. Die Untersuchung sei noch im Gange, weitere Informationen würden folgen, sagte der Sprecher weiter.

Update: Kurz vor 13 Uhr erklärte SIX, dass die Systeme wieder hochgefahren werden. "Der Handel könnte um 14 Uhr wieder aufgenommen werden", so der Sprecher. Bei der Ursache der Störung habe es sich um einen Softwarefehler gehandelt. Es sei kein Hackerangriff für den Ausfall verantwortlich, versichert SIX.

Von 11 bis 14 Uhr verharrte der SMI.

Update II: Wie die Grafik zeigt, konnte der Handel gegen 14 Uhr wieder aufgenommen werden. Gegenüber inside-it.ch nannte SIX keine weiteren Details. Die genauen Ursachen des technischen Issues würden geklärt.

Man habe die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma und die Schweizerische Nationalbank (SNB) informiert, so der SIX-Sprecher zu 'AWP'. Der Unterbruch habe von 11.02 bis 14.02 gedauert. Die Kurse von Einzelaktien und Indizes bewegten sich in dieser Zeit nicht. Dies ist der längste Handelsunterbruch an der Schweizer Börse seit Januar 2012. Damals war die Börse um Stunden verspätet in den Handel gestartet.